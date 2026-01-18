Παραμένει ο συναγερμός στις αρχές από τη φωτιά στο Πέραμα.

Ήχησε το «112» στο Πέραμα για τη φωτιά που ξέσπασε στα Καζάνια και συγκεκριμένα γαι τους καπνούς από τις δεξαμενές υγρών καυσίμων.

Σύμφωνα με το «112» «καπνοί λόγω πυρκαγιάς πλησίον δεξαμενών υγρών καυσίμων στην περιοχή Πέραμα της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες, παράθυρα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

{https://x.com/112Greece/status/2012686167741804963}

Σημειώνεται ότι αν και η φωτιά έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο στην περιοχή υπάρχουν πυκνοί καπνοί. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις με 25 πυροσβέστες και 9 οχήματα, ενώ συνδράμουν μηχανήματα Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τον περιορισμό της εστίας.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2012657283881177142}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Για προληπτικούς λόγους, η Αστυνομία προχώρησε σε εκτροπές της κυκλοφορίας στη λεωφόρο Δημοκρατίας, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των οδηγών και κατοίκων και να διευκολυνθεί το έργο της κατάσβεσης. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ούτε θεωρείται ότι εγείρεται απειλή για κατοικημένες περιοχές, ενώ οι δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή έως την πλήρη οριοθέτηση της φωτιάς.

{https://x.com/sifakakis_ioan/status/2012680907774210241}

{https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0AE4rwQh5yiRMN5CbapTitP1mX7DDLhVCT3u471YB6T8Ffb55TU5nVe1sXmphQrgKl&id=61558087233629}

Καταγγελία από την Ένωση Εργαζομένων Διακίνησης Εμπ/τίων στις προβλήτες του Πειραιά

{https://www.facebook.com/enedep/posts/1404158561502588}

Δείτε ΕΔΩ τις δηλώσεις του δημάρχου Περάματος