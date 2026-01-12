Την Παρασκευή αφέθηκε ελεύθερη υπό όρους η σύζυγος του 52χρονου από την Κρήτη, η οποία κατηγορείται και αυτή για κακοποίηση.

Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του, ο 54χρονος από χωριό της Μεσσαράς στην Κρήτη, που μαζί με την 42χρονη σύζυγό του κατηγορούνται για κακοποίηση και βιασμό των παιδιών τους.

Πρόκειται για μία 15χρονη και μια 24χρονης με μέτρια νοητική υστέρηση. Σύμφωνα με τους συνηγόρους υπεράσπισής του, ο 54χρονος πατέρας, που αντιμετωπίζει μεταξύ άλλων και την κατηγορία βιασμού ανηλίκου κατ' εξακολούθηση, κατά την απολογία του αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες και τις πράξεις που του αποδίδονται.

Σύμφωνα με τους συνηγόρους του, η απόφαση για να κριθεί προσωρινά κρατούμενος σταθμίστηκε στο ότι δεν είχαν τα αποτελέσματα της εξέτασης dna του παιδιού που γέννησε η 24χρονη και δόθηκε για υιοθεσία. Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη Παρασκευή, μετά την απολογία της, η 42χρονη σύζυγός του αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους. Και εκείνη αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες, που της αποδίδονται.

Με πληροφορίες του ΑΠΕ