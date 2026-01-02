O 14χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο από την μητέρα του.

Στα Γιάννενα, 36χρονος πατέρας συνελήφθη επειδή φέρεται να έδωσε κοκαΐνη στον 14χρονο γιο του.

Το περιστατικό σύμφωνα με το epiruspost.gr ήρθε στο φως ανήμερα της Πρωτοχρονιάς, όταν ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο από τη μητέρα του μετά από χρήση ναρκωτικών. Σύμφωνα με την αστυνομία, το προηγούμενο βράδυ ο πατέρας βρισκόταν μαζί με τον γιο του και ένα ακόμη άτομο σε αυτοκίνητο, κατανάλωσε ο ίδιος κοκαΐνη και στη συνέχεια προσέφερε την ουσία στον 14χρονο. Ο πατέρας κατηγορείται για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία και σε βάρος του άλλου ενήλικου που βρισκόταν στο όχημα.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τη διερεύνηση για τυχόν περαιτέρω εμπλοκές.