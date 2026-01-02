Στα Γιάννενα, 36χρονος πατέρας συνελήφθη επειδή φέρεται να έδωσε κοκαΐνη στον 14χρονο γιο του.
Το περιστατικό σύμφωνα με το epiruspost.gr ήρθε στο φως ανήμερα της Πρωτοχρονιάς, όταν ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο από τη μητέρα του μετά από χρήση ναρκωτικών. Σύμφωνα με την αστυνομία, το προηγούμενο βράδυ ο πατέρας βρισκόταν μαζί με τον γιο του και ένα ακόμη άτομο σε αυτοκίνητο, κατανάλωσε ο ίδιος κοκαΐνη και στη συνέχεια προσέφερε την ουσία στον 14χρονο. Ο πατέρας κατηγορείται για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία και σε βάρος του άλλου ενήλικου που βρισκόταν στο όχημα.
Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τη διερεύνηση για τυχόν περαιτέρω εμπλοκές.