Στη Θεσσαλονίκη, συνελήφθη 41χρονος αλλοδαπός από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, κατηγορούμενος για κατοχή και διακίνηση κοκαΐνης. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης, 30 Δεκεμβρίου 2025, μετά από αξιολόγηση πληροφοριών για τη δράση του στην περιοχή.
Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης, ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε να κινείται με ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο και πριν την ακινητοποίησή του είχε αποκρύψει σε υπαίθριο σημείο, εξωτερικά πέτρινου τοιχίου, μια πλαστική συσκευασία με 4 μικροδέματα κοκαΐνης, συνολικού βάρους 3,9 γραμμαρίων. Έρευνες στην οικία του και την περίμετρο της οδήγησαν στην κατάσχεση:
104 μικροδέματα κοκαΐνης, συνολικού βάρους 130,7 γραμμαρίων
Ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας
Χρηματικό ποσό 4.000 ευρώ, προερχόμενο από τη διακίνηση ναρκωτικών
Πλήθος πλαστικών συσκευασιών
2 κινητά τηλέφωνα
Ο συλληφθείς έχει απασχολήσει και στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα και του έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι. Οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή για περαιτέρω διαδικασίες.