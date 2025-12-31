Έχει απασχολήσει και στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα και του έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι

Στη Θεσσαλονίκη, συνελήφθη 41χρονος αλλοδαπός από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, κατηγορούμενος για κατοχή και διακίνηση κοκαΐνης. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης, 30 Δεκεμβρίου 2025, μετά από αξιολόγηση πληροφοριών για τη δράση του στην περιοχή.

Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης, ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε να κινείται με ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο και πριν την ακινητοποίησή του είχε αποκρύψει σε υπαίθριο σημείο, εξωτερικά πέτρινου τοιχίου, μια πλαστική συσκευασία με 4 μικροδέματα κοκαΐνης, συνολικού βάρους 3,9 γραμμαρίων. Έρευνες στην οικία του και την περίμετρο της οδήγησαν στην κατάσχεση:

104 μικροδέματα κοκαΐνης, συνολικού βάρους 130,7 γραμμαρίων

Ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας

Χρηματικό ποσό 4.000 ευρώ, προερχόμενο από τη διακίνηση ναρκωτικών

Πλήθος πλαστικών συσκευασιών

2 κινητά τηλέφωνα

Ο συλληφθείς έχει απασχολήσει και στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα και του έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι. Οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή για περαιτέρω διαδικασίες.