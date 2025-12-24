Νωρίτερα θα κλείσουν σήμερα, παραμονή Χριστουγέννων τα εμπορικά καταστήματα και τα σούπερ μάρκετ, ενώ κλειστά θα παραμείνουν ανήμερα των Χριστουγέννων και στις 26 Δεκεμβρίου.

Ο καιρός είναι βροχερός και νωρίτερα ξέσπασε καταιγίδα στο κέντρο της Αθήνας και σε πολλές ακόμη περιοχές. Καταιγίδα αναμένεται πάλι από το απόγευμα. Φαίνεται ότι ολόκληρη η μέρα θα είναι βροχερή τελικά.

Τα μεγάλα σούπερ μάρκετ θα λειτουργήσουν με διευρυμένο ωράριο, ως εξής:

ΑΒ Βασιλόπουλος: 08:00 – 21:00

Σκλαβενίτης: 08:00 – 21:00

Market In: 08:00 – 21:00

LIDL: 07:45 – 21:00

Μασούτης: 08:00 – 20:00

Κρητικός: 08:00 – 21:00

Τα εμπορικά κέντρα και τα πολυκαταστήματα θα λειτουργήσουν με διαφοροποιημένο εορταστικό ωράριο, το οποίο στις περισσότερες περιπτώσεις διαμορφώνεται:

Ελάχιστο: 10:00 – 19:00

Μέγιστο: 10:00 – 21:00

Ωστόσο, σε πολλές περιπτώσεις καταστηματάρχες θα κλείσουν τα καταστήματά τους στις 18:00 το απόγευμα.

Το εορταστικό ωράριο για Χριστούγεννα 2025 και Πρωτοχρονιά 2026

Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου: 09:00 – 21:00

Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου: Αργία

Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου: Αργία

Σάββατο 27 Δεκεμβρίου: 09:00 – 18:00

Κυριακή 28 Δεκεμβρίου: 11:00 – 18:00

Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου: 09:00 – 21:00

Τρίτη 30 Δεκεμβρίου: 09:00 – 21:00

Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου: 09:00 – 18:00

Πέμπτη 1 Ιανουαρίου: Αργία

Παρασκευή 2 Ιανουαρίου: Κλειστά

Από το Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2026, εμπορικά καταστήματα, εμπορικά κέντρα και σούπερ μάρκετ επιστρέφουν στο κανονικό τους ωράριο.

Πώς θα λειτουργήσουν σήμερα οι λαϊκές

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Παναττικής Ομοσπονδίας Σωματείων Πωλητών Λαϊκών Αγορών (ΠΟΣΠΛΑ), την παραμονή των Χριστουγέννων, Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου, όλες οι λαϊκές αγορές θα λειτουργήσουν κανονικά και θα είναι έτοιμες να υποδεχθούν τους καταναλωτές, δίνοντας τη δυνατότητα να προμηθευτούν όλα όσα χρειάζονται για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι, αλλά και δώρα για μικρούς και μεγάλους.

Την Πέμπτη 25 και την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου, οι λαϊκές αγορές δε θα λειτουργήσουν, λόγω των επίσημων αργιών των Χριστουγέννων.

Το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου, οι πωλητές επιστρέφουν κανονικά στους πάγκους τους.