Πως η ώρα κατανάλωσης του φαγητού περνάει από το στομάχι.

Το πότε τρώμε μπορεί να είναι εξίσου σημαντικό με το τι τρώμε. Έρευνες δείχνουν ότι η κατανάλωση δείπνου σε αρμονία με τον κιρκάδιο ρυθμό σας – το «βιολογικό ρολόι» του σώματός σας – μπορεί να βελτιώσει την πέψη, τον μεταβολισμό και την ποιότητα του ύπνου.

Πότε είναι η καλύτερη ώρα για δείπνο;

Ο κιρκάδιος ρυθμός συντονίζει καθημερινές συμπεριφορές όπως:

Ύπνος και ξύπνημα

Σίτιση και νηστεία

Απελευθέρωση ορμονών και καρδιακή λειτουργία

Η μελατονίνη, η ορμόνη που ρυθμίζει τον κύκλο ύπνου/αφύπνισης, καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την «βιολογική νύχτα». Η ώρα που παράγεται διαφέρει από άτομο σε άτομο: για μερικούς μπορεί να ξεκινά νωρίς (π.χ. 7 μ.μ.), ενώ για άλλους πολύ αργότερα (π.χ. 1 π.μ.).

Τρώγοντας πολύ αργά, όταν τα επίπεδα μελατονίνης είναι υψηλά, μπορεί να προκαλέσετε αυξήσεις στο σάκχαρο στο αίμα και να επηρεάσετε τον ύπνο σας. Γι’ αυτό, είναι καλό να ολοκληρώνετε το δείπνο τουλάχιστον 2–3 ώρες πριν τον ύπνο, και ιδανικά 4 ώρες πριν, ώστε η τροφή να χωνευτεί σωστά.

Πώς το φαγητό επηρεάζει τον κιρκάδιο ρυθμό

Όταν οι συνήθειες φαγητού δεν είναι ευθυγραμμισμένες με τον κιρκάδιο ρυθμό, η υγεία σας μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά. Η τήρηση τακτικών ωρών γευμάτων βοηθά:

Στον συγχρονισμό μελατονίνης και κιρκάδιου ρυθμού Στη μείωση έντονου αισθήματος πείνας και εναλλαγών διάθεσης Στη σωστή πέψη και κάλυψη διατροφικών αναγκών Συμβουλές για συγχρονισμό με το βιολογικό σας ρολόι

Προτεινόμενο πρόγραμμα:

Πρωινό 1–2 ώρες μετά το ξύπνημα

Μεσημεριανό 4–5 ώρες μετά το πρωινό

Δείπνο 2–4 ώρες πριν τον ύπνο

Σνακ μεταξύ πρωινού–μεσημεριανού ή μεσημεριανού–δείπνου, αλλά όχι μετά το δείπνο

Μερικές ακόμα χρήσιμες συμβουλές:

Φάτε πρωινό νωρίς για να ρυθμίσετε τα σήματα πείνας του σώματος και αποφύγετε το υπερβολικό φαγητό αργά τον βράδυ.

Καταναλώστε τις περισσότερες θερμίδες νωρίς μέσα στην ημέρα και προσαρμόστε τις μερίδες σας στην πείνα και όχι στις ώρες γεύματος.

Με αυτά τα βήματα, μπορείτε να ενισχύσετε τη πέψη, να βελτιώσετε τον ύπνο και να υποστηρίξετε συνολικά τη σωματική σας υγεία.