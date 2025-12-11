Οι ανήλικοι συνελήφθησαν για ληστείες και κλοπές σε Κηφισιά και Νέα Ερυθραία.

Τέσσερις ανήλικοι, ηλικίας 13, 15 και 16 ετών, μέλη συμμορίας που διέπραττε κλοπές και ληστείες σε βάρος κυρίως γυναικών υπαλλήλων αρτοποιείων και περιπτέρων σε Κηφισιά και Νέα Ερυθραία συνελήφθησαν επ' αυτοφώρω στην περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας.

Οι ανήλικοι το βράδυ της 7ης Δεκεμβρίου του 2025, προσέγγισαν 13χρονο στην περιοχή της Νέας Χαλκηδόνας και με την άσκηση βίας του αφαίρεσαν το κινητό του τηλέφωνο, ενώ τον εξανάγκασαν να βγάλει τη μπλούζα που φορούσε την οποία και άρπαξαν.

Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. εντόπισαν τους κατηγορούμενους λίγο αγνότερα στην περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας και τους οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας, όπου ταυτοποιήθηκαν ως δράστες. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση και ένταξη σε συμμορία τα μέλη της οποίας διαπράττουν διακεκριμένες κλοπές και ληστείες, τετελεσμένες, κατ’ επάγγελμα, κατά συρροή, κατ’ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία.

Όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα, ο 15χρονος μόνος του ή με άλλα μέλη της συμμορίας, -κατά περίπτωση -, διέπραττε ληστείες και κλοπές σε βάρος κυρίως γυναικών υπαλλήλων αρτοποιείων και περιπτέρων αφαιρώντας χρηματικά ποσά, τραπεζικές κάρτες και προσωπικά αντικείμενα. Οι δράστες μετά τις κλοπές έκαναν αγορές με τις κλεμμένες τραπεζικές κάρτες.

Σημειώνεται δε, πως οι ανήλικοι γίνονταν ιδιαίτερα βάναυσοι σε βάρος των θυμάτων τους.

Από τη μέχρι στιγμής προανακριτική έρευνα έχουν εξιχνιαστεί τέσσερις υποθέσεις ληστειών και κλοπών σε Κηφισιά και Νέα Ερυθραία.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.