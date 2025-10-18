«Εάν μάθω ότι μαθεύτηκε, σε έχω ξεφτιλίσει» έλεγε η 17χρονη στην έφηβη.

Άγρια επίθεση δέχτηκε μία 13χρονη από 17χρονη στην Κεφαλονιά.

Το βίντεο ντοκουμέντο που έφερε στο φως της δημοσιότητας το MEGA, δείχνει την λεκτική και σωματική επίθεση που δέχτηκε η 13χρονη από την 17χρονη και την παρέα της, η οποία βιντεοσκοπεί το περιστατικό.

Ωστόσο, η 17χρονη συνέχισε το bullying και τις απειλές με ηχητικά μηνύματα προς την 13χρονη.

«Εγώ δεν θα ασχοληθώ άλλο μαζί σου, ό,τι και να λες πήγαινε λέγε ό,τι θέλεις. Εάν μάθω όμως ότι μαθεύτηκε, σε έχω ξεφτιλίσει, μόνο αυτό έχω να σου πω».

Όπως καταγγέλλει η μητέρα της 13χρονης, η κόρη της δέχεται συστηματική κακοποίηση εδώ και τρία χρόνια από την 17χρονη.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν την 17χρονη, τους γονείς της καθώς και τους γονείς των ανήλικων κοριτσιών που ήταν μπροστά στην επίθεση βιντεοσκοπώντας, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.