Η πιο ζεστή παραλία της Ελλάδας για μπάνια όλο το Σεπτέμβριο

Μια παραλία «όνειρο» με τα καταγάλανα νερά της Ευβοίας!

Αν και ο Σεπτέμβρης έχει μπει για τα καλά, ο καιρός ακόμη, είναι ιδανικός για μια σύντομη απόδραση σε κάποια κοντινή παραλία και για φαγητό εκεί ακριβώς που «σκάει» η θάλασσα. Η Εύβοια, λοιπόν, φημίζεται για τις ομορφιές της, τα καταπράσινα τοπία της, το καλό φαγητό και για τις καθαρές θάλασσες, ενώ αποτελεί και έναν κοντινό προορισμό από την Αθήνα!

Ταυτόχρονα, είναι γνωστό πως οι παραλίες μέχρι και τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου, παραμένουν ζεστές, με τα νερά να βρίσκονται στις ιδανικές θερμοκρασίες για να προσφέρουν δροσιά χωρίς ο ήλιος να γίνεται «επικίνδυνος». Παρ’ όλα αυτά, μια από τις παραλίες στην Εύβοια, ξεχωρίζει, καθώς τα ύδατά της διατηρούν την αυξημένη τους θερμοκρασία για όλο τον μήνα.

Η πιο θερμή παραλία για βουτιές, όλο το Σεπτέμβριο

Ο λόγος λοιπόν για την παραλία Ήλια στην Εύβοια!

Η Ήλια, γεωγραφικά βρίσκεται στην Βόρεια πλευρά της Εύβοιας, στα παράλια του Ευβοϊκού κόλπου και είναι χτισμένη στους πρόποδες του βουνού Τελέθριο. Ολόκληρη η περιοχή, αποτελεί ένα γραφικό και ήσυχο ψαροχώρι, με πολύ πράσινο και κρυστάλλινα νερά που ολοκληρώνουν την εικόνα. Το χωριουδάκι μάλιστα, απέχει μόλις 2,5 ώρες από το κέντρο της Αθήνας, γεγονός που το καθιστά, ιδανική επιλογή για μια σύντομη απόδραση.

Όσον αφορά βέβαια την παραλία της Ήλιας, ίσως να αποτελεί και μια ξεχωριστή εμπειρία για τον επισκέπτη.

Πιο συγκεκριμένα, η ακτογραμμή της, χαρακτηρίζεται από ένα «ψιλό» βότσαλο, ενώ είναι αρκετά μεγάλη σε έκταση, γεγονός που εξασφαλίζει την «απομόνωση» των επισκεπτών.

Παράλληλα, λέγεται πως επρόκειτο για μια από τις πιο θερμές θάλασσες -και μάλλον όχι άδικα- αφού στη νότια πλευρά της παραλίας αναβλύσουν θερμά νερά από την ιαματική πηγή που υπάρχει στο σημείο. Ουσιαστικά, η ιαματική πηγή, οδηγεί τα νερά της μέσα στην παραλία της Ήλιας, ενώ φτάνουν περίπου τους 50 με 60 °C, δημιουργώντας έτσι μια ζεστή γωνιά στις ακτές της περιοχής.

Μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί πως η εν λόγω πηγή, βρίσκεται στο νότιο άκρο της παραλίας, πολύ κοντά στο σημείο από όπου ξεκινά η βραχώδης περιοχή, ενώ δεν αποτελεί κάποιο οργανωμένο λουτρό. Το σημείο παραμένει ανέγγιχτο από την ανθρώπινη φύση γεγονός που εξασφαλίζει τις υψηλές θερμοκρασίες και τα καθαρά- ιαματικά νερά.

Η πρόσβαση στο σημείο είναι εύκολη, μέσω της Αιδηψούς, ενώ εκεί μπορείτε να συναντήσετε το απόλυτο γαλάζιο, με το καταπράσινο τοπίο.

{https://www.youtube.com/watch?v=9zWlmaeKnEw}