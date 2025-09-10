Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ελλάδα

Ο πιο όμορφος παραθαλάσσιος οικισμός κοντά στην Αθήνα – Σαββατοκύριακο από 25 ευρώ το άτομο

Ο πιο όμορφος παραθαλάσσιος οικισμός κοντά στην Αθήνα – Σαββατοκύριακο από 25 ευρώ το άτομο Φωτογραφία: Φωτογραφία: Youtube screenshot/ KGvisual
Μόλις 2 ώρες και 15 λεπτά από την Αθήνα αρκούν για να ανακαλύψετε οικισμό που μπορεί να σας «κλέψει» την καρδιά!

Είναι αλήθεια, πως η Ελλάδα, λόγω της μορφολογίας της και της πλούσιας ακτογραμμής της, διαθέτει πολλά μικρά μέρη, χωριά και οικισμούς που μπορούν εύκολα να σας κάνουν να ξεχαστείτε. Όμορφα γραφικά, σπίτια, σοκάκια και καταγάλανες παραλίες, καλύπτουν το μεγαλύτερο ποσοστό της χώρας, με την ομορφιά του τόπου να ολοκληρώνεται ακόμη περισσότερο, με την φιλοξενία των ντόπιων σε κάθε περιοχή.

Από τον Βορρά, μέχρι και το νότο, στα νησιά αλλά και στην κεντρική Ελλάδα, μπορείτε να βρείτε το ιδανικό ησυχαστήριο για εσάς, ενώ ακόμη και από την Αθήνα, οι αποστάσεις δεν είναι πολύ μεγάλες. Κλασικό παράδειγμα αποτελεί και η Καλλονή Τροιζηνίας, ένα γραφικό ψαροχώρι που λίγοι γνωρίζουν, αλλά σίγουρα ξεχωρίζει για την φυσική ομορφιά του και την ήρεμη ζωή που προσφέρει.

Ο πιο όμορφος παραθαλάσσιος οικισμός λίγες ώρες μακριά από την Αθήνα

Ειδικότερα, η Καλλονή Τροιζηνίας, είναι μια πανέμορφη, παραθαλάσσια κοινότητα, τοποθετημένοι στους πρόποδες του βουνού Ορθολίθι. Βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το νησί του Πόρου, ανήκει στο νομό Αργολίδας και γεωγραφικά, υπάγεται στην περιφέρεια της Πελοποννήσου. Επομένως, βρίσκεται και πολύ κοντά στην Αθήνα, καθώς οδικώς, χρειάζονται μόλις δύο ώρες και ένα τέταρτο για να συναντήσετε έναν «επίγειο παράδεισο».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τελευταίες βουτιές στην «κρυμμένη» παραλία της Αττικής

Τελευταίες βουτιές στην «κρυμμένη» παραλία της Αττικής

Life
Διακοπές το Σεπτέμβριο: Τα καλύτερα νησιά με κόσμο και καλές τιμές

Διακοπές το Σεπτέμβριο: Τα καλύτερα νησιά με κόσμο και καλές τιμές

Life
Οι 3 ελεύθερες παραλίες της Αττικής για τα μπάνια του Σεπτεμβρίου

Οι 3 ελεύθερες παραλίες της Αττικής για τα μπάνια του Σεπτεμβρίου

Life

Η περιοχή, διαθέτει πλούσια βλάστηση η οποία έρχεται σε απόλυτη σύνδεση με τις παραλίες και τα γαλάζια νερά της περιοχής. Οι ακτές της μάλιστα, φημίζονται για τα βότσαλα και τα γαλαζοπράσινα νερά.

Με άλλα λόγια, η περιοχή, συνδυάζει τη θάλασσα με την ορεινή φύση, γεγονός που προσφέρει την δυνατότητα για πληθώρα από δραστηριότητες: το ψάρεμα και η πεζοπορία είναι δύο από αυτές.

Όσον αφορά το φαγητό, οι επισκέπτες απολαμβάνουν φρέσκα, ντόπια προϊόντα και γεύσεις που θυμίζουν το χωριό, σε γραφικά ταβερνάκια χτισμένα ακριβώς πάνω στο κύμα. Το βράδυ μπορεί να κλείσει με χαλαρές εξόδους, ήρεμες βραδιές με μουσική και όμορφη ατμόσφαιρα – χωρίς, όμως, την ένταση της νυχτερινής ζωής των μεγάλων τουριστικών προορισμών.

Τέλος, η Καλλονή Τροιζηνίας, ενδείκνυται για σύντομες, μονοήμερες ή και αποδράσεις μερικών ημερών, καθώς πέρα από την ομορφιά της, συνδυάζεται και με τις προσιτές τιμές της περιοχής.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης, τα δίκλινα δωμάτια, ιδιαίτερα για τα τελευταία Σαββατοκύριακα του Σεπτεμβρίου, ξεκινούν από μόλις 50 ευρώ- δηλαδή από περίπου 25 ευρώ το άτομο, γεγονός που επισφραγίζει πως η Καλλονή, αποτελεί την ιδανική επιλογή για μια σύντομη απόδραση κοντά στην πόλη – έξω όμως από τις υποχρεώσεις!

{https://www.youtube.com/watch?v=3ySaE9_UPpQ&list=RD3ySaE9_UPpQ&start_radio=1}

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Τι αλλάζει για όσους βγουν στη σύνταξη το 2026

Τι αλλάζει για όσους βγουν στη σύνταξη το 2026

Καταργείται το τεκμήριο των 3.000 ευρώ για τα εξαρτώμενα μέλη που έχουν εισόδημα

Καταργείται το τεκμήριο των 3.000 ευρώ για τα εξαρτώμενα μέλη που έχουν εισόδημα

Νέα φορολογική κλίμακα 2026: Η μέση οικογένεια πληρώνει πολλαπλάσια από τον πλούσιο εργένη

Νέα φορολογική κλίμακα 2026: Η μέση οικογένεια πληρώνει πολλαπλάσια από τον πλούσιο εργένη

Ανησυχία για τον σεισμό στην Εύβοια: Πιθανός ισχυρός μετασεισμός, τι λένε οι σεισμολόγοι

Ανησυχία για τον σεισμό στην Εύβοια: Πιθανός ισχυρός μετασεισμός, τι λένε οι σεισμολόγοι

Το έμφραγμα δεν είναι (μόνο) θέμα χοληστερίνης - Νέα μελέτη ανατρέπει όσα ξέραμε

Το έμφραγμα δεν είναι (μόνο) θέμα χοληστερίνης - Νέα μελέτη ανατρέπει όσα ξέραμε

Το Νο1 βότανο που μπορεί να «νικήσει» την άνοια

Το Νο1 βότανο που μπορεί να «νικήσει» την άνοια

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Οι 2 τροφές σε κονσέρβα που μειώνουν τη χοληστερίνη

Οι 2 τροφές σε κονσέρβα που μειώνουν τη χοληστερίνη

Μια αλλαγή στο σπίτι σας μπορεί να μειώσει την αρτηριακή πίεση

Μια αλλαγή στο σπίτι σας μπορεί να μειώσει την αρτηριακή πίεση

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη: Προειδοποίηση για την αγορά ρεύματος – Στήριξη στην πράσινη ενέργεια

Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη: Προειδοποίηση για την αγορά ρεύματος – Στήριξη στην πράσινη ενέργεια

Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Σχετικά Άρθρα

Ισχυρός σεισμός στην Εύβοια - Αισθητός στην Αθήνα

Ισχυρός σεισμός στην Εύβοια - Αισθητός στην Αθήνα

Ελλάδα
Χωρίς ταξί η Αθήνα για 48 ώρες - Πότε «τραβούν χειρόφρενο»

Χωρίς ταξί η Αθήνα για 48 ώρες - Πότε «τραβούν χειρόφρενο»

Ελλάδα
Αίσιο τέλος στην εξαφάνιση της 17χρονης που αγνοούνταν στην Αθήνα

Αίσιο τέλος στην εξαφάνιση της 17χρονης που αγνοούνταν στην Αθήνα

Ελλάδα
Συγκέντρωση για τα Τέμπη: Επεισόδια στο Σύνταγμα - LIVE blog οι εξελίξεις

Συγκέντρωση για τα Τέμπη: Επεισόδια στο Σύνταγμα - LIVE blog οι εξελίξεις

Ελλάδα

NETWORK

Υποτροφία Έφη Βατάλη για Πιστοποίηση Διαχειριστή Ενεργειακών Θεμάτων

Υποτροφία Έφη Βατάλη για Πιστοποίηση Διαχειριστή Ενεργειακών Θεμάτων

ienergeia.gr
Μήλα: Ποια ποικιλία είναι η πιο υγιεινή

Μήλα: Ποια ποικιλία είναι η πιο υγιεινή

healthstat.gr
ΠΑΣΟΚ: Ασύμφοροι οι όροι σύνδεσης φωτοβολταϊκών έργων για τους αγρότες στο πλαίσιο του προγράμματος «Φωτοβολταϊκά στο Χωράφι»

ΠΑΣΟΚ: Ασύμφοροι οι όροι σύνδεσης φωτοβολταϊκών έργων για τους αγρότες στο πλαίσιο του προγράμματος «Φωτοβολταϊκά στο Χωράφι»

ienergeia.gr
Η ZeniΘ Επιστρέφει Δυναμικά στην 89η ΔΕΘ με Μια Εμπειρία που Συνδέει την Ενέργεια με τη Γνώση

Η ZeniΘ Επιστρέφει Δυναμικά στην 89η ΔΕΘ με Μια Εμπειρία που Συνδέει την Ενέργεια με τη Γνώση

ienergeia.gr
Οι 2 τροφές σε κονσέρβα που μειώνουν τη χοληστερίνη

Οι 2 τροφές σε κονσέρβα που μειώνουν τη χοληστερίνη

healthstat.gr
Τα 2 πρόσθετα στις τροφές που βλάπτουν το πεπτικό σύστημα

Τα 2 πρόσθετα στις τροφές που βλάπτουν το πεπτικό σύστημα

healthstat.gr
Το δημογραφικό πληγώνει το ΕΣΥ

Το δημογραφικό πληγώνει το ΕΣΥ

healthstat.gr
3 Διαδικτυακές Ημερίδες: «Βιώσιμη Κινητικότητα και Παιδαγωγική στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση»

3 Διαδικτυακές Ημερίδες: «Βιώσιμη Κινητικότητα και Παιδαγωγική στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση»

ienergeia.gr