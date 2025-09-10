Ο πιο όμορφος παραθαλάσσιος οικισμός κοντά στην Αθήνα – Σαββατοκύριακο από 25 ευρώ το άτομο

Μόλις 2 ώρες και 15 λεπτά από την Αθήνα αρκούν για να ανακαλύψετε οικισμό που μπορεί να σας «κλέψει» την καρδιά!

Είναι αλήθεια, πως η Ελλάδα, λόγω της μορφολογίας της και της πλούσιας ακτογραμμής της, διαθέτει πολλά μικρά μέρη, χωριά και οικισμούς που μπορούν εύκολα να σας κάνουν να ξεχαστείτε. Όμορφα γραφικά, σπίτια, σοκάκια και καταγάλανες παραλίες, καλύπτουν το μεγαλύτερο ποσοστό της χώρας, με την ομορφιά του τόπου να ολοκληρώνεται ακόμη περισσότερο, με την φιλοξενία των ντόπιων σε κάθε περιοχή.

Από τον Βορρά, μέχρι και το νότο, στα νησιά αλλά και στην κεντρική Ελλάδα, μπορείτε να βρείτε το ιδανικό ησυχαστήριο για εσάς, ενώ ακόμη και από την Αθήνα, οι αποστάσεις δεν είναι πολύ μεγάλες. Κλασικό παράδειγμα αποτελεί και η Καλλονή Τροιζηνίας, ένα γραφικό ψαροχώρι που λίγοι γνωρίζουν, αλλά σίγουρα ξεχωρίζει για την φυσική ομορφιά του και την ήρεμη ζωή που προσφέρει.

Ο πιο όμορφος παραθαλάσσιος οικισμός λίγες ώρες μακριά από την Αθήνα

Ειδικότερα, η Καλλονή Τροιζηνίας, είναι μια πανέμορφη, παραθαλάσσια κοινότητα, τοποθετημένοι στους πρόποδες του βουνού Ορθολίθι. Βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το νησί του Πόρου, ανήκει στο νομό Αργολίδας και γεωγραφικά, υπάγεται στην περιφέρεια της Πελοποννήσου. Επομένως, βρίσκεται και πολύ κοντά στην Αθήνα, καθώς οδικώς, χρειάζονται μόλις δύο ώρες και ένα τέταρτο για να συναντήσετε έναν «επίγειο παράδεισο».

Η περιοχή, διαθέτει πλούσια βλάστηση η οποία έρχεται σε απόλυτη σύνδεση με τις παραλίες και τα γαλάζια νερά της περιοχής. Οι ακτές της μάλιστα, φημίζονται για τα βότσαλα και τα γαλαζοπράσινα νερά.

Με άλλα λόγια, η περιοχή, συνδυάζει τη θάλασσα με την ορεινή φύση, γεγονός που προσφέρει την δυνατότητα για πληθώρα από δραστηριότητες: το ψάρεμα και η πεζοπορία είναι δύο από αυτές.

Όσον αφορά το φαγητό, οι επισκέπτες απολαμβάνουν φρέσκα, ντόπια προϊόντα και γεύσεις που θυμίζουν το χωριό, σε γραφικά ταβερνάκια χτισμένα ακριβώς πάνω στο κύμα. Το βράδυ μπορεί να κλείσει με χαλαρές εξόδους, ήρεμες βραδιές με μουσική και όμορφη ατμόσφαιρα – χωρίς, όμως, την ένταση της νυχτερινής ζωής των μεγάλων τουριστικών προορισμών.

Τέλος, η Καλλονή Τροιζηνίας, ενδείκνυται για σύντομες, μονοήμερες ή και αποδράσεις μερικών ημερών, καθώς πέρα από την ομορφιά της, συνδυάζεται και με τις προσιτές τιμές της περιοχής.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης, τα δίκλινα δωμάτια, ιδιαίτερα για τα τελευταία Σαββατοκύριακα του Σεπτεμβρίου, ξεκινούν από μόλις 50 ευρώ- δηλαδή από περίπου 25 ευρώ το άτομο, γεγονός που επισφραγίζει πως η Καλλονή, αποτελεί την ιδανική επιλογή για μια σύντομη απόδραση κοντά στην πόλη – έξω όμως από τις υποχρεώσεις!

