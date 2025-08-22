Games
Γρεβενά: Φωτιά στον εθνικό δρυμό της Βάλια Κάλντα

eurokinissi eurokinissi
Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες.

Συνεχίζει να καίει η φωτιά στα Γρεβενά, στην Βάλια Κάλντα, η οποία ξέσπασε χθες το βράδυ.

Η φωτιά εκδηλώθηκε δασική έκταση σε δύσβατο σημείο και καίει μέσα στον πυρήνα του Εθνικού Δρυμού της Βάλια Κάλντα στα Γρεβενά.

Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με πέντε υδροφόρα οχήματα, ενώ έχουν φθάσει και δύο πεζοπόρα τμήματα τα οποία προσπαθούν να προσεγγίσουν το μέτωπο της φωτιάς.

Ελλάδα

Σύμφωνα με πληροφορίες, ρίψεις νερού πραγματοποιεί και ένα εναέριο μέσο.

Δύσκολο είναι το έργο κατάσβεσης της φωτιάς, αφού καίει σε πλούσια βλάστηση, ενώ στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι οι οποίοι συμβάλλουν στην εξάπλωση του μετώπου.

Μέχρι στιγμής δεν κινδυνεύουν κατοικημένες περιοχές.

