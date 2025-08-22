Βόλος: Τραυματίστηκε 6χρονος σε τροχαίο - Επέβαινε σε μηχανή με τον πατέρα και τη μητέρα του

Σοβαρά τραυματίστηκε ένα εξάχρονο παιδί το απόγευμα της Πέμπτης στη Νέα Ιωνία Βόλο, όταν το μηχανάκι στο οποίο επέβαινε μαζί με τη μητέρα και τον πατέρα του, ανετράπη.

Το ατύχημα συνέβη όταν, υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο της μηχανής.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το παιδί τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Βόλου.

Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του, οι γιατροί έκριναν αναγκαία τη διακομιδή του στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, όπου λειτουργεί εξειδικευμένη Παιδοχειρουργική Κλινική.

Οι δύο γονείς δεν φέρουν σοβαρά τραύματα.