Επίδομα 100 ευρώ: Πιέσεις για την πληρωμή

Δεν έχει πιστωθεί ακόμα το επίδομα 100 ευρώ. Αν και πληροφορίες ήθελαν το επίδομα να πληρωθεί στις αρχές του μήνα, αυτό φαίνεται πως θα καθυστερήσει.

Έντονη δυσαρέσκεια επικρατεί μεταξύ των δικαιούχων για το επίδομα 100 ευρώ, καθώς, παρά τις προσδοκίες ότι το ποσό θα καταβληθεί εντός του πρώτου δεκαημέρου του Αυγούστου, τα χρήματα δεν έχουν ακόμα πιστωθεί στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς.

Η ΔΥΠΑ δεν έχει δώσει ακόμη σαφείς εξηγήσεις για την καθυστέρηση, γεγονός που έχει εντείνει τη σύγχυση και την αγανάκτηση των δικαιούχων.

Το ζήτημα έφτασε και στη Βουλή, με τον βουλευτή Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Βασίλη Κόκκαλη, να καταθέτει σχετική αναφορά προς την υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, ζητώντας την άμεση πίστωση των χρημάτων στους δικαιούχους.

Το επίδομα αφορά εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που συγκαταλέγονται στους πρώτους 80.000 που υπέβαλαν αίτηση, παρακολούθησαν επιτυχώς το τρίωρο εκπαιδευτικό σεμινάριο για θέματα διαφορετικότητας και διακρίσεων στον χώρο εργασίας και ολοκλήρωσαν με επιτυχία το σχετικό τεστ αξιολόγησης.

Τι είπε ο Βασίλης Κόκκαλης

«Ο Βουλευτής Λάρισας, Κόκκαλης Βασίλειος καταθέτει προς την κ. Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας, ως Αναφορά το δημοσίευμα της ηλεκτρονικής εφημερίδας powergame, σύμφωνα με το οποίο, δεν έχει ακόμη πιστωθεί στους λογαριασμούς των 80.000 εργαζομένων δικαιούχων στον ιδιωτικό τομέα, που παρακολούθησαν το τρίωρο επιμορφωτικό πρόγραμμα για τη διαφορετικότητα στον χώρο εργασίας και πέρασαν με επιτυχία το τεστ αξιολόγησης, το επίδομα των 100 ευρώ, παρά τις αρχικές υποσχέσεις και διαβεβαιώσεις του Υπουργείου, ότι οι πληρωμές θα γίνονταν το αργότερο έως το δεκαπενταύγουστο. Επειδή, οι δικαιούχοι υπολογίζουν στο ποσό αυτό, οφείλετε να πιστώσετε άμεσα το ποσό των 100 ευρώ στους λογαριασμούς τους, σύμφωνα με τις αρχικές διαβεβαιώσεις σας. Παρακαλούμε για τις άμεσες και δέουσες ενέργειες του Υπουργείου για την άμεση επίλυση και δρομολόγηση των ανωτέρων και σχετική ενημέρωση μας».