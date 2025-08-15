Σούπερ μάρκετ: Ποια είναι ανοιχτά σήμερα 15 Αυγούστου

Πώς θα λειτουργήσουν τα σούπερ μάρκετ σε όλη την χώρα κατά την αργία του Δεκαπενταύγουστου.

Ο Δεκαπενταύγουστος είναι βάσει νομοθεσίας επίσημη αργία και επομένως τα περισσότερα σούπερ μάρκετ δεν θα λειτουργήσουν σήμερα Παρασκευή (15/8).

Στο σχετικό άρθρο νόμου τονίζεται ότι κατά τη διάρκεια των υποχρεωτικών αργιών, απαγορεύεται η λειτουργία των επιχειρήσεων και η απασχόληση των μισθωτών, εκτός από τις επιχειρήσεις που είναι αδειοδοτημένες να λειτουργούν τις Κυριακές και τις επίσημες αργίες.

Ωστόσο, υπάρχουν εξαιρέσεις στον κανόνα για την 15η Αυγούστου: Ορισμένα σούπερ μάρκετ, όπως τα shop&go της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος, καθώς και τα OK Market, θα παραμείνουν ανοιχτά. Aνοιχτά αναμένεται να είναι και όλα τα μίνι μάρκετ που ανοίγουν σε Κυριακές και λοιπές αργίες.

Επίσης ανοιχτά θα είναι πολλά σούπερ μάρκετ σε τουριστικές περιοχές και νησιά.

Γενικά Σκλαβενίτης, ΑΒ Βασιλόπουλος, Market in, My Market, Γαλαξίας, Κρητικός θα είναι κλειστά.

Συνιστάται να επικοινωνήσετε εκ των προτέρων με το κατάστημα που σκοπεύετε να επισκεφθείτε, ώστε να επιβεβαιώσετε την ακριβή ώρα λειτουργίας του.

Σημειώνεται ότι καταστήματα λιανικής και εμπορικά κέντρα είναι επίσης κλειστά.

Υπενθυμίζεται δε πως ο Δεκαπενταύγουστος ανήκει στις υποχρεωτικές αργίες του έτους, κατά τις οποίες δεν επιτρέπεται να λειτουργούν οι επιχειρήσεις εκτός από εκείνες που νόμιμα λειτουργούν τις Κυριακές και τις αργίες.

Ποια σούπερ μάρκετ θα είναι αύριο ανοιχτά

Ωστόσο ανοιχτά θα είναι τα σούπερ μάρκετ όπως τα AB Shop & Go και τα MyMarket Local και και τα καταστήματα της αλυσίδας OK Market. Σημειώνεται δε πως το ωράριο λειτουργίας των εν λόγω franchise θα είναι διευρυμένο, δηλαδή θα λειτουργήσουν είτε έως τις 10μμ είτε έως τις 11μμ ανάλογα με το κατάστημα και την περιοχή.

Σε κάθε περίπτωση οι καταναλωτές που θέλουν να κάνουν αύριο τα ψώνια τους σε σούπερ μάρκετ θα πρέπει να τηλεφωνήσουν πρώτα.

Ωστόσο το Σάββατο 16 Αυγούστου τα σούπερ μάρκετ θα λειτουργήσουν κανονικά δηλαδή από τις 08.00 – 20.00.