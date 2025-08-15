Games
Καιρός: Δροσερός Δεκαπενταύγουστος - Πότε έρχονται βροχές σε όλη την Ελλάδα

Καιρός: Δροσερός Δεκαπενταύγουστος - Πότε έρχονται βροχές σε όλη την Ελλάδα
Ο καιρός αλλάζει ενώ όπως φαίνεται έρχονται βροχές τις επόμενες μέρες σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας. Σημειώνεται πάντως ότι οι βροχές θα είναι κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα.

Δροσερός καιρός αναμένεται σήμερα 15 Αυγούστου, ενώ όπως φαίνεται έρχονται βροχές τις επόμενες μέρες σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας. Σημειώνεται πάντως ότι οι βροχές θα είναι κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα και θα είναι απλά περάσματα μπόρας.

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο του MEGA, Χριστίνα Ρήγου, οι άνεμοι σήμερα θα εξασθενήσουν. Στην πυρόπληκτη Αχαΐα θα πνέουν από 3 έως 5 μποφόρ, όπως και στη Φιλιππιάδα, ενώ στην επίσης πυροπαθή Χίο οι άνεμοι θα πνέουν έως 4 μποφόρ. Σημαντική ενίσχυση των ανέμων αναμένεται το Σάββατο, 16 Αυγούστου. Συγκεκριμένα, θυελλώδεις άνεμοι έως 8 μποφόρ θα πνέουν σε Λήμνο, Σαμοθράκη, νότια Εύβοια, Βόρειες Κυκλάδες και στην Αττική. Οι άνεμοι αναμένεται να εξασθενήσουν από την Κυριακή, 17 Αυγούστου και έπειτα.

Σάκης Αρναούτογλου: Βροχές από τη Δευτέρα

15 Αυγούστου: Τι ισχύει στην αργία για καταστήματα, ζαχαροπλαστεία, φούρνους

15 Αυγούστου: Τι ισχύει στην αργία για καταστήματα, ζαχαροπλαστεία, φούρνους

Τι να κάνω τον Αύγουστο στην Αθήνα - Όλες οι προτάσεις

Τι να κάνω τον Αύγουστο στην Αθήνα - Όλες οι προτάσεις

Σούπερ μάρκετ: Ποια είναι ανοιχτά σήμερα 15 Αυγούστου

Σούπερ μάρκετ: Ποια είναι ανοιχτά σήμερα 15 Αυγούστου

Αυξημένη είναι η πιθανότητα βροχών και τοπικών καταιγίδων σε κάποιες περιοχές της χώρας κατά το τριήμερο του Δεκαπενταύγουστου, καθώς η ασταθής ατμόσφαιρα αναμένεται κυρίως στις ηπειρωτικές περιοχές. Σύμφωνα με την πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου, ανήμερα τον Δεκαπενταύγουστο ενδέχεται να εκδηλωθούν παροδικές βροχές στην Εύβοια με μικρότερη πιθανότατα τα ίδια φαινόμενα να επηρεάσουν και βόρειες περιοχές της Αττικής.

Στη νότια Πελοπόννησο είναι επίσης πιθανό να εκδηλωθούν μπόρες μικρής διάρκειας, όπως και στα ορεινά της Κρήτης. Μικρή πιθανότητα για βροχή στα βουνά της Εύβοιας και της Κρήτης υπάρχει και για το Σάββατο 16 Αυγούστου.

Την Κυριακή (17.08.2025) η αστάθεια αναμένεται να είναι εντονότερη, με τον Έβρο, την Ροδόπη και την Σαμοθράκη να θέτουν υποψηφιότητα για μπόρες τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες. Βροχές και παροδικές μπόρες είναι πιθανό να εκδηλωθούν και στην Ήπειρο, στη δυτική και βόρεια Θεσσαλία και την Αιτωλοακαρνανία, ενώ ενδέχεται να επηρεαστεί και η Πελοπόννησος.

Η αστάθεια θα φουντώσει τη Δευτέρα, 18 Αυγούστου, με βροχές να αναμένονται σε όλο τον κορμό της ηπειρωτικής Ελλάδας, από την δυτική και κεντρική Μακεδονία μέχρι την Πελοπόννησο. Ειδικότερα, τη Δευτέρα (18.08.2025) η αστάθεια θα ενταθεί σε μεγάλο μέρος της χώρας.

Πιθανές μπόρες αναμένονται σε:

  • Δυτική Μακεδονία
  • Ήπειρο
  • Θεσσαλία
  • Στερεά Ελλάδα
  • Βορειοδυτική Αττική
  • Επτάνησα

Ανάλογα φαινόμενα προβλέπονται και την Τρίτη, 19 Αυγούστου. Στη συνέχεια, από πλευράς θερμοκρασίας, από τις 22 έως τις 25 Αυγούστου αναμένεται μικρή άνοδος, χωρίς ωστόσο να σημειώνονται ακραίες τιμές. Οι καιρικές συνθήκες θα παραμείνουν γενικά ήπιες, με περιοδικά περάσματα μπόρας σε διάφορες περιοχές της χώρας.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 17-08-2025

Στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θεσσαλία νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι κυρίως στα βορειοδυτικά όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και στα ανατολικά βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ με εξασθένηση το βράδυ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 18-08-2025

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις αρχικά στα δυτικά και τα βόρεια. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στο βόρειο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά προβλέπονται νεφώσεις με τοπικούς όμβρους και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 19-08-2025

Στα βορειοανατολικά προβλέπονται λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

