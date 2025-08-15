Games
15 Αυγούστου: Τι ισχύει στην αργία για καταστήματα, ζαχαροπλαστεία, φούρνους

15 Αυγούστου: Τι ισχύει στην αργία για καταστήματα, ζαχαροπλαστεία, φούρνους
Πέρα από μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας, η 15η Αυγούστου είναι και υποχρεωτική αργία του κράτους.

Η 15η Αυγούστου είναι και υποχρεωτική αργία του κράτους. Αυτό σημαίνει ότι μένουν κλειστές όλες οι δημόσιες υπηρεσίες, οι τράπεζες και οι ιδιωτικές επιχειρήσεις εκτός από εκείνες που λειτουργούν κατά τις Κυριακές και τις αργίες, όπως είναι:

  • ζαχαροπλαστεία
  • φούρνοι
  • ορισμένα μίνι μάρκετ
  • χώροι εστίασης/ ψυχαγωγίας.

Εμπορικά καταστήματα, πολυκαταστήματα και εμπορικά κέντρα παραμένουν κλειστά κατά την αργία του Δεκαπενταύγουστου. Δεν λειτουργούν ούτε οι λαϊκές αγορές της Παρασκευής. Θα επαναλειτουργήσουν κανονικά από Σάββατο.

Κλειστές παραμένουν επίσης οι περισσότερες αλυσίδες σούπερ μάρκετ.

Καιρός: Δροσερός Δεκαπενταύγουστος - Πότε έρχονται βροχές σε όλη την Ελλάδα

Σούπερ μάρκετ: Ποια είναι ανοιχτά σήμερα 15 Αυγούστου

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 15 Αυγούστου

Τι να κάνω τον Αύγουστο στην Αθήνα - Όλες οι προτάσεις

Συντάξεις Σεπτεμβρίου 2025: Οι ημερομηνίες πληρωμής για όλα τα ταμεία

Τζόκερ: Πού έπεσαν τα 4 δελτία που κερδίζουν 100.000 ευρώ

Σούπερ μάρκετ: Ποια είναι ανοιχτά σήμερα 15 Αυγούστου

15 Αυγούστου: Τι ισχύει στην αργία για καταστήματα, ζαχαροπλαστεία, φούρνους

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Οι 6 τροφές που αντιστρέφουν τη γήρανση του σώματος σε 8 εβδομάδες

Πότε να τρώτε μέσα στη μέρα για αδυνάτισμα και ενέργεια

Γαστρεντερικά προβλήματα: Οι φυσικές λύσεις - απαντήσεις

Πανεύκολη και δροσερή σαλάτα με σπαράγγια - Η συνταγή

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

Καιρός: Δροσερός Δεκαπενταύγουστος - Πότε έρχονται βροχές σε όλη την Ελλάδα

Σούπερ μάρκετ: Ποια είναι ανοιχτά σήμερα 15 Αυγούστου

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 15 Αυγούστου

Δεκαπενταύγουστος: Πώς θα κινηθούν λεωφορεία, μετρό, τρόλεϊ και προαστιακός

Μηνιαίο απολογιστικό δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ, ΣΗΘΥΑ και Αποθήκευσης

Ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανταποκρίνεται σε πολλαπλές δασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη την ήπειρο

Γαστρεντερικά προβλήματα: Οι φυσικές λύσεις - απαντήσεις

Πότε να τρώτε μέσα στη μέρα για αδυνάτισμα και ενέργεια

Ετήσια μείωση 4,7% στη Βιομηχανία για τον Ιούνιο 2025

Πούτιν: Μόσχα και Ουάσινγκτον θα μπορούσαν να καταλήξουν σε συμφωνία για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων

Πανεύκολη και δροσερή σαλάτα με σπαράγγια - Η συνταγή

Γιατί δεν πρέπει ποτέ να φοράτε κοκαλάκι στα μαλλιά όταν οδηγείτε

