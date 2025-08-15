Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 15 Αυγούστου

Σήμερα Παρασκευή, 15 Αυγούστου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η Κοίμηση της Θεοτόκου. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 15 Αυγούστου.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Παναγιώτης, Πάνος, Πανούσος, Παναγής,

Πανάγος, Γιώτης, Τάκης, Πανίκος,

Παναγιώτα, Γιώτα, Παναγιούλα, Γιούλα,

Παναγούλα, Πένυ, Νάγια, Πανυχρούλα,

Δέσποινα, Δέσπω, Ντέπη, Πέπη, Ζέπω*,

Μαρία, Μαργέτα, Μαριέττα, Μαργετίνα, Μάρω,

Μαριωρή, Μαρίκα, Μαριγώ,

Μαριγούλα, Μαρούλα, Μαρίτσα, Μανιώ, Μαίρη,

Μαρινίκη, Μυρέλλα, Μάνια, Μάρα, Μάριος*.

Γεσθημανή, Ιεσθημανή,

Θεοτόκης, Θεοτοκία,

Μαριάντζελα, Μαρινέλα,

Ελεούσα, Λούση,

Ελώνα, Ελλώνα, Ελόνα,

Ηλιοστάλακτη, Καθολική,

Κρυστάλλω, Κρουστάλλω, Κρουστάλω,

Κρυσταλία, Κρυσταλλία, Κρουσταλένια,

Πρέσβεια, Πρεσβεία,

Συμέλα, Σιμέλα, Σουμελά.

Η καρδιά της Ορθοδοξίας στο νησί της Μεγαλόχαρης, στην Τήνο

Αρκετοί είναι οι προσκυνητές που βρίσκονται στο νησί της Τήνου, αρκετοί εκπληρώνοντας κάποιο τάμα, με την πληρότητα στα καταλύματα έχει φτάσει στο 100%.

Με απόφαση του Λιμενάρχη Τήνου, έχουν τεθεί σε ισχύ προσωρινά μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας στη χερσαία ζώνη λιμένα Τήνου.

Ο Δήμαρχος Τήνου Παναγιώτης Κροντηράς, σε μήνυμά του αναφέρει μεταξύ άλλων ότι: «Φέτος, καθώς η καρδιά της Ελλάδας χτυπά στην Τήνο, ας ενώσουμε τις προσευχές μας για όσους δοκιμάζονται από τις καταστροφικές πυρκαγιές, που πλήττουν τη χώρα μας. Οι τελευταίες ημέρες είναι ιδιαίτερα δύσκολες για την πατρίδα μας και η σκέψη μας είναι με όλους τους συμπολίτες μας που πλήττονται, με τους ανθρώπους που χάνουν τις περιουσίες τους και με όσους αγωνίζονται με αυτοθυσία, τους πυροσβέστες, τους εθελοντές και τους πολίτες, για την κατάσβεση των πύρινων μετώπων».

Την κυβέρνηση, θα εκπροσωπήσει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.