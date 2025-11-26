Ακόμη ένα γνωστό όνομα έχει γιορτή σήμερα σύμφωνα με το εορτολόγιο 2025.

Σήμερα, Τετάρτη 26/11 σύμφωνα με το εορτολόγιο 2025, η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Στυλιανού Παφλαγώνος, καθώς και του Νίκωνος προστάτη Λακωνίας.

Γιορτάζουν τα εξής ονόματα:

Στυλιανός, Στέργιος, Στέλιος, Στελής, Τέλης, Τέλιος, Στέλα, Στεργιανή, Στεργιούλα, Στυλιανή, Στέλλα, Τέλα, Τελία, Τελίτσα, Στελίνα

Νίκων

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Άγιος Στυλιανός

Ο Στυλιανός, γόνος πλούσιων γονέων, έμαθε από μικρός την εγκράτεια και την αξία της φιλανθρωπίας. Έτσι, σύμφωνα με την παράδοση, πιθανότατα γεννήθηκε στην Παφλαγονία, όπου φυλασσόταν και ιερό λείψανό του, χωρίς ωστόσο να υπάρχει απόλυτη βεβαιότητα για τον τόπο καταγωγής του. Οι γονείς του τον δίδαξαν να αντιμετωπίζει τον πλούτο ως μέσο ανακούφισης των φτωχών και φροντίδας των ασθενών.

Μετά τον θάνατο των γονιών του, σύμφωνα με το saint.gr, μοίρασε ολόκληρη την κληρονομιά του και αποσύρθηκε στην έρημο για να ζήσει ως ασκητής. Στον ερημικό τόπο όπου εγκαταστάθηκε, ο Στυλιανός συνδέθηκε με άλλους ασκητές, ζώντας μαζί τους με πνεύμα αδελφοσύνης, κατανόησης και επιείκειας. Δεν προκάλεσε ποτέ λύπη σε κανέναν. Αντιθέτως, έβρισκε ιδιαίτερη χαρά στο να γαληνεύει ανθρώπους που κουβαλούσαν εσωτερικές ταραχές. Η φήμη της υποδειγματικής του ζωής δεν άργησε να εξαπλωθεί. Πολλοί έφθαναν από τις πόλεις για να τον συναντήσουν και να λάβουν τις πνευματικές του συμβουλές.

Παρότι ζούσε σε απομόνωση, ο ίδιος είχε ξεχωριστή ευαισθησία για τα παιδιά και θύμιζε συχνά ότι «αν η ταπεινοφροσύνη αποτελεί θεμέλιο των αρετών, τότε η παιδική ηλικία από τη φύση της είναι περισσότερο ενάρετη, απ’ ό,τι είναι οι μεγαλύτεροι των φιλοσόφων». Γονείς συνήθιζαν να φέρνουν τα παιδιά τους κοντά του και η χαρά του ήταν μεγάλη κάθε φορά που τα συναντούσε. Θεωρείται ότι ο Θεός, αναγνωρίζοντας την αγνή του αγάπη, του χάρισε το χάρισμα να θεραπεύει άρρωστα παιδιά και να βοηθά άτεκνες γυναίκες να αποκτήσουν απογόνους.

Ο Όσιος Στυλιανός εκοιμήθη σε βαθιά γεράματα, έχοντας διανύσει μια ζωή γεμάτη αρετές και ανιδιοτελή προσφορά.