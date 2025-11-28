Από τους 476 επιτόπιους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν σε 14 δήμους, διαπιστώθηκε ότι το 50% των επιχειρήσεων κατέλαβε κοινόχρηστο χώρο.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο κατέγραψε σε πρόσφατη έκθεσή του εκτεταμένη αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστου χώρου από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, καταδεικνύοντας ότι οι δήμοι δεν κατάφεραν να ασκήσουν αποτελεσματική εποπτεία.

Από τους 476 επιτόπιους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν σε 14 δήμους, διαπιστώθηκε ότι το 50% των επιχειρήσεων κατέλαβε κοινόχρηστο χώρο χωρίς άδεια, ενώ ένα επιπλέον 27% υπερέβη τα όρια της παραχώρησης. Το συνολικό ποσοστό παραβατικότητας ανήλθε στο 77%, αποτυπώνοντας το εύρος του προβλήματος.

Η έκθεση κατέγραψε σοβαρές αδυναμίες στη λειτουργία των δημοτικών ελεγκτικών μηχανισμών, επισημαίνοντας ότι απουσίαζε ένα ενιαίο, επικαιροποιημένο και σαφές κανονιστικό πλαίσιο. Σε πολλούς δήμους, οι κανονιστικές αποφάσεις που ρύθμιζαν τη χρήση κοινόχρηστων χώρων παρέμειναν παλιές, ελλιπείς και κατακερματισμένες, με ορισμένες να ανάγονταν ακόμη και στο 2006, χωρίς να έχουν προσαρμοστεί στις μεταγενέστερες πολεοδομικές και θεσμικές αλλαγές.

Σημαντικές ελλείψεις εντοπίστηκαν και στη διαδικασία αδειοδότησης. Από τον έλεγχο 426 φακέλων προέκυψε ότι συχνά απουσίαζαν βασικά δικαιολογητικά, δεν διενεργούνταν οι απαιτούμενες αυτοψίες και οι άδειες εκδίδονταν με μεγάλες καθυστερήσεις, ακόμη και μετά το τέλος της τουριστικής περιόδου. Επιπλέον, η καθυστερημένη υποβολή αιτημάτων ανανέωσης δημιούργησε περιθώρια αυθαίρετης χρήσης του χώρου.

Ανεπαρκής αποδείχθηκε και ο έλεγχος συμμόρφωσης. Σε πολλούς περιφερειακούς δήμους οι έλεγχοι ήταν ελάχιστοι ή ανύπαρκτοι, παρά το γεγονός ότι, όταν οι υπηρεσίες κινητοποιήθηκαν, κατάφεραν να επιθεωρήσουν μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων σε μικρό χρονικό διάστημα. Χαρακτηριστικό ήταν το παράδειγμα δήμου που, ενώ επί δύο χρόνια δεν είχε πραγματοποιήσει κανέναν έλεγχο, εντόπισε 22 παραβάσεις μέσα σε δύο ημέρες μετά την παρέμβαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Παράλληλα, δεν υπήρξε ενιαίο και ενημερωμένο ηλεκτρονικό μητρώο παραχωρήσεων, ούτε διαλειτουργικότητα μεταξύ των υπηρεσιών. Η απουσία συστηματικής παρακολούθησης οδήγησε σε κενά ως προς την καταβολή τελών, τη διάρκεια ισχύος των αδειών και το ιστορικό παραβάσεων. Η μη λειτουργία εργαλείων ενημέρωσης των πολιτών, όπως η εφαρμογή «mystreet», καθώς και η σπάνια τήρηση της υποχρεωτικής διαγράμμισης των παραχωρούμενων χώρων, δυσχέραναν περαιτέρω τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση παραβάσεων.