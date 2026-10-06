Οι καταναλωτές κατηγορούν τη Starbucks ότι επιχείρησε να εκμεταλλευτεί την τάση του 75% των Αμερικανών να μειώσουν ή να εξαλείψουν την κατανάλωση ζάχαρης.

Αντιμέτωπη με ομαδική αγωγή είναι η Starbucks, καθώς κατηγορείται ότι διαφήμιζε ψευδώς οκτώ ροφήματα πρωτεΐνης ως «χωρίς ζάχαρη» («sugar-free»), ενώ περιέχουν λακτόζη, η οποία είναι ένα φυσικό σάκχαρο που συναντάται στο γάλα.

Σύμφωνα με την αγωγή που κατατέθηκε την Παρασκευή, οι καταναλωτές δεν θα μπορούσαν να αναμένουν ότι τα εν λόγω ροφήματα θα περιείχαν από 13 έως 21 γραμμάρια ζάχαρης ανά μερίδα μεγέθους «venti» (20 ή 24 ουγγιών). Η ομοσπονδιακή νομοθεσία, εξάλλου, απαγορεύει στη Starbucks να χρησιμοποιεί τον χαρακτηρισμό «χωρίς ζάχαρη» για ροφήματα που περιέχουν περισσότερα από 0,5 γραμμάρια ζάχαρης ανά μερίδα 12 ουγγιών, όπως επισημαίνεται στη σχετική καταγγελία.

Οι καταναλωτές κατηγορούν τη Starbucks ότι επιχείρησε να εκμεταλλευτεί την τάση του 75% των Αμερικανών να μειώσουν ή να εξαλείψουν την κατανάλωση ζάχαρης. Παράλληλα, υποστηρίζουν ότι η εταιρεία απέτυχε να παρέχει τις προβλεπόμενες από την ομοσπονδιακή νομοθεσία προειδοποιήσεις ότι τα ροφήματα πρωτεΐνης δεν αποτελούν τρόφιμα χαμηλών θερμίδων ούτε προορίζονται για έλεγχο του σωματικού βάρους.

Τι απαντά η Starbucks

Εκπρόσωπος της Starbucks χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς αβάσιμους σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δηλώνοντας:

«Η Starbucks παρέχει με συνέπεια και σαφήνεια πληροφορίες σχετικά με τα ροφήματα πρωτεΐνης, τις επιλογές χωρίς ζάχαρη, τις δυνατότητες εξατομίκευσης και τη διατροφική τους αξία μέσω των ανακοινώσεων προϊόντων, των καταλόγων, του υλικού μάρκετινγκ, της ιστοσελίδας Starbucks.com και της εφαρμογής, και σκοπεύουμε να υπερασπιστούμε σθεναρά τον εαυτό μας».

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Συνήγορος των καταναλωτών δεν απάντησε άμεσα σε αιτήματα για περαιτέρω σχολιασμό. Η αγωγή, η οποία κατατέθηκε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο του Σεάτλ, ζητά αποζημιώσεις για ψευδή διαφήμιση και παραβιάσεις διάφορων πολιτειακών νόμων περί προστασίας του καταναλωτή.

Οι παραγωγοί τροφίμων βρίσκονται συχνά αντιμέτωποι με αγωγές για φερόμενη ψευδή διαφήμιση, συμπεριλαμβανομένων δεκάδων πρόσφατων υποθέσεων που αμφισβητούν τους χαρακτηρισμούς «χωρίς ζάχαρη» ή «μηδενική ζάχαρη» για προϊόντα που περιέχουν ένα υποκατάστατο ζάχαρης γνωστό ως αλλουλόζη.

Τα οκτώ ροφήματα της Starbucks που βρίσκονται στο επίκεντρο της υπόθεσης είναι τα Sugar-Free Vanilla Protein Latte, Sugar-Free Caramel Protein Latte, Sugar-Free Vanilla Protein Matcha, Sugar-Free Caramel Protein Matcha, καθώς και οι αντίστοιχες εκδοχές τους με πάγο.

Η ιστοσελίδα της Starbucks αναφέρει ότι τα ροφήματα είναι «γεμάτα πρωτεΐνη» χωρίς «πρόσθετη ζάχαρη», ενώ οι μερίδες venti περιέχουν από 270 έως 340 θερμίδες. Η Starbucks λάνσαρε τα εν λόγω ροφήματα τον Σεπτέμβριο του 2025 στο πλαίσιο της ανανεωμένης λίστας μενού «Back to Starbucks».