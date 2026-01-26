Νέα ανακοίνωση εξέδωσε η διοίκηση της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα τονίζοντας πως θα στηρίξει τις οικογένειες των ανθρώπων που χάθηκαν.

Νέα ανακοίνωση εξέδωσε η εταιρεία «Βιολάντα» για την τραγωδία που «χτύπησε» το εργοστάσιό της στα Τρίκαλα, στοιχίζοντας τη ζωή σε τέσσερις εργαζόμενες, την ώρα που άλλη μία αγνοείται.

Σε αυτήν, η εταιρεία δεσμεύεται να στηρίξει «τις οικογένειες των ανθρώπων που χάσαμε» και να σταθεί δίπλα τους, σημειώνοντας πως «δεν υπάρχουν λόγια ικανά να περιγράψουν τον ανθρώπινο πόνο που προκαλεί μια τέτοια τραγωδία».

«Σε αυτήν τη στιγμή βαθιάς ψυχικής συντριβής, δεν υπάρχουν λόγια ικανά να περιγράψουν τον ανθρώπινο πόνο που προκαλεί μια τέτοια τραγωδία» αναφέρει η «Βιολάντα» προσθέτοντας:

«Εκφράζουμε τη βαθιά μας οδύνη και τον συγκλόνισμό μας για το τραγικό συμβάν που σημειώθηκε στο εργοστάσιό μας στα Τρίκαλα. Μοναδικό μας μέλημα είναι να σταθούμε με σεβασμό και στήριξη δίπλα στις οικογένειες των ανθρώπων που χάσαμε» σημειώνεται στην ίδια ανακοίνωση.