Τραγωδία μετά τη φωτιά στο κεντρικό εργοστάσιο της Βιολάντα. Το «success story» της επιχείρησης, η οποία έπιασε φωτιά εν μία νυκτί.

Η ιστορία της εταιρίας Βιολάντα αποτελεί μια από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις επιχειρηματικού «success story» στην Ελλάδα. Από ένα μικρό συνοικιακό αρτοποιείο στα Τρίκαλα, η εταιρεία εξελίχθηκε σε διεθνώς αναγνωρισμένη μπισκοτοβιομηχανία, για φθάσουμε στη σημερινή ημέρα, όπου το κεντρικό εργοστάσιο στα Τρίκαλα, κάηκε ολοσχερώς, στοιχίζοντας τη ζωή σε 4 εργαζόμενες.

Η αρχή: Το μικρό αρτοποιείο των Τρικάλων

Η Βιολάντα δημιουργήθηκε το 2003 από τον Κωνσταντίνο Τζιωρτζιώτη, ο οποίος εργαζόταν τότε στον φούρνο του πεθερού του. Με αφοσίωση στη ζαχαροπλαστική και την ποιότητα, η μικρή οικογενειακή επιχείρηση στα Τρίκαλα κατάφερε να κερδίσει την εμπιστοσύνη του κοινού, θέτοντας τα θεμέλια για μια σύγχρονη βιομηχανία μπισκότων.

Με επενδύσεις σε τεχνολογία αιχμής, πιστοποιήσεις ποιότητας (ISO 22000 HACCP, BRC, IFS) και καινοτομία, η Βιολάντα κατάφερε να εδραιωθεί στην ελληνική αγορά και να εξάγει σε δεκάδες χώρες. Σήμερα απασχολεί περίπου 250 εργαζόμενους και διαθέτει τρία εργοστάσια, καθώς και κέντρα διανομής σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, καλύπτοντας άμεσα τις ανάγκες της αγοράς από τον Έβρο μέχρι την Κρήτη.

Τα εργοστάσια της Βιολάντα

Η εταιρία διαθέτει τρία μεγάλα εργοστάσια, μεταξύ αυτών , το ένα εργοστάσιο ειδικεύεται σε προϊόντα υγιεινής διατροφής.

Τρίκαλα (6ο χλμ Τρικάλων - Καρδίτσας)

Κεντρικό εργοστάσιο σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 55.000 τ.μ., με 11 γραμμές παραγωγής μπισκότων, γραμμές παραγωγής γεμιστής γκοφρέτας και δημητριακών, δυναμικότητας έως 17.000 τόνων μπισκότων ετησίως.

Λάρισα (14ο χλμ Λάρισας - Θεσσαλονίκης, Μακρυχώρι)

Το πρώτο εργοστάσιο μπισκότων στον κόσμο χωρίς καμινάδα, με παραγωγή 2.500 τόνων μπισκότων ετησίως.

Vita-free, Τρίκαλα - Λάρισα (12ο χλμ)

Ειδικεύεται σε προϊόντα υγιεινής διατροφής και φιλικές προς το περιβάλλον συσκευασίες, με δυναμικότητα πλήρως καθετοποιημένης παραγωγής μπισκότων.

Η Βιολάντα στην ελληνική και διεθνή αγορά

Η στρατηγική της εταιρείας στηρίχθηκε στην ποιότητα, την τεχνολογία και την καινοτομία. Παρά την οικονομική κρίση, η Βιολάντα κατάφερε να αυξήσει τον κύκλο εργασιών της από 9 εκατ. ευρώ το 2016 σε 25,5 εκατ. ευρώ το 2020, ενώ τα καθαρά κέρδη τετραπλασιάστηκαν. Τα προϊόντα της ανταγωνίζονται ισχυρές ελληνικές εταιρείες όπως η Παπαδοπούλου και η Elbisco και εξάγονται σε πολλές χώρες.