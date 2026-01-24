Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε ο ελληνικός τελικός του Global Student Entrepreneur Awards (GSEA) την Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026, στο ACG Events Hall του Deree College, αναδεικνύοντας τους επιχειρηματίες του αύριο.

Ανάμεσα σε δεκάδες αιτήσεις, 10 φοιτητές επιχειρηματίες ξεχώρισαν και διαγωνίστηκαν στον μεγάλο τελικό. Καθοριστικό ρόλο στην προετοιμασία των υποψηφίων είχε το mentoring που προσέφεραν μέλη του EO Greece, μεταφέροντας τη γνώση, την εμπειρία και το επιχειρηματικό τους όραμα στους συμμετέχοντες. Κατά τη διάρκεια του τελικού, αναδείχθηκαν οι τρεις νικητές, οι οποίοι παρουσίασαν τις καινοτόμες επιχειρηματικές τους ιδέες ενώπιον της κριτικής επιτροπής και ξεχώρισαν για τη δυναμική και την προοπτική τους.

Ο μεγάλος νικητής ήταν ο Ναπολέων Μάριος Μίτσης, co-founder της ULT-Unifying Life Tech, εταιρείας που αναπτύσσει νευροτεχνολογία επόμενης γενιάς μετατρέποντας βιοσήματα σε καθηλωτικές θεραπευτικές εμπειρίες, σε πραγματικό χρόνο. Ο νικητής είχε μέντορα την Αθηνά Τριανταφύλλου, Founder & Design Director της Epitomee Design, με αντικείμενο την αρχιτεκτονική και το high-end interior design. Τη δεύτερη θέση κατέλαβε ο Χαραλαμπόπουλος Παντελής, co-founder της 9 Offices, ενός boutique brand συνεργατικών χώρων εργασίας, σχεδιασμένο αποκλειστικά για επαγγελματίες υγείας και ευεξίας. Καθοριστικό ρόλο στην καθοδήγησή του είχε ο Βασίλης Βαρδάκας, Co-Founder της KeyBooks, ενός εκδοτικού οίκου ο οποίος εστιάζει στα μη λογοτεχνικά βιβλία. Στην τρίτη θέση διακρίθηκε ο Γιαννόπουλος Αθανάσιος, co-founder της UniMates, μιας ΑΙ εύρεσης συγκατοίκων και στέγης που βασίζεται στην έξυπνη αντιστοίχιση χρηστών. Από τη θέση του μέντορα, του παρείχε υποστήριξη ο Πάνος Λαδάς, Founder & Managing Director της ON. marketing, MarTech εταιρείας με εξειδίκευση στο SEO και το Performance Marketing.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το επιχειρηματικό ταξίδι του μεγάλου νικητή δεν ολοκληρώνεται εδώ, καθώς θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον Ευρωπαϊκό Τελικό του GSEA 2026 στο Δουβλίνο, διεκδικώντας στη συνέχεια τη συμμετοχή του στον Παγκόσμιο Τελικό στο Cape Town.

Ο διαγωνισμός GSEA αποτελεί τον μεγαλύτερο διεθνώς αναγνωρισμένο θεσμό που επιβραβεύει φοιτητές επιχειρηματίες, προσφέροντάς τους πρόσβαση σε ένα παγκόσμιο δίκτυο επιχειρηματικότητας, mentoring και ευκαιριών ανάπτυξης και αποτελεί σημείο αναφοράς της παγκόσμιας νεανικής επιχειρηματικότητας.