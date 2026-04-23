Ισχυρή εμπορική πορεία καταγράφει η Citroen το πρώτο τρίμηνο του 2026, με συνολικές πωλήσεις 190.000 οχημάτων παγκοσμίως και αύξηση 10% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η γαλλική αυτοκινητοβιομηχανία σημείωσε άνοδο 12,3% στον όγκο πωλήσεων, ανεβάζοντας το μερίδιο αγοράς της στο 3,5%. Στη Γαλλία, οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 7,3%, με μερίδιο αγοράς 9,2% και κατάκτηση της τρίτης θέσης. Ιδιαίτερα δυναμική ήταν η εικόνα και στην ελληνική αγορά, όπου η Citroën κατέγραψε άνοδο 53,1% στις ταξινομήσεις και έφτασε στη 2η θέση με μερίδιο αγοράς 7,7%.

«Τα αποτελέσματα των πρώτων μηνών του έτους είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο όσο και στην Ευρώπη, όπου ενισχύουμε το μερίδιό μας σχεδόν σε κάθε χώρα. Η ανανέωση της γκάμας μας και η στρατηγική που βασίζεται στην ελευθερία επιλογής του πελάτη —ιδίως μέσω της πολυενεργειακής μας προσέγγισης— αποδίδουν ξεκάθαρα καρπούς. Προσφέρουμε περισσότερους χώρους και υψηλότερα επίπεδα άνεσης σε πιο προσιτή τιμή, και το ë-C3 αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα: είναι ένα πραγματικό πενταθέσιο, ευρύχωρο, με σημαντική χωρητικότητα αποσκευών, ενώ παράλληλα είναι το πιο προσιτό ηλεκτρικό αυτοκίνητο στη γαλλική αγορά», δήλωσε ο Xavier Chardon, CEO της Citroen.

Αποδοτική γκάμα σε όλες τις κατηγορίες

Η θετική αυτή δυναμική υποστηρίζεται από μια ολοκληρωμένη και συνεκτική γκάμα προϊόντων, σχεδιασμένη να καλύπτει ένα ευρύ φάσμα αναγκών — από ιδιώτες έως επαγγελματίες, από αστικές μετακινήσεις έως ταξίδια μεγάλων αποστάσεων. Στο επίκεντρο αυτής της επιτυχίας βρίσκεται το νέο C3, το οποίο έχει καθιερωθεί ως ένα πραγματικό σημείο αναφοράς στην κατηγορία του. Συνδυάζοντας προσιτότητα, άνεση και πολυενεργειακές επιλογές, συμβάλλει καθοριστικά στον εκδημοκρατισμό της ηλεκτρικής μετακίνησης. Οι επιδόσεις του σε ευρωπαϊκό επίπεδο επιβεβαιώνουν την εμπορική του απήχηση, με τις ηλεκτρικές εκδόσεις να αντιπροσωπεύουν ήδη το 32% των πωλήσεών του.

Νο1 μοντέλο σε πωλήσεις στην Ελλάδα ανεξαρτήτως κατηγορίας με 1.697 μονάδες

Νο1 στην κατηγορία B-Hatch BEV στην Ιταλία

Νο2 στην κατηγορία B-Hatch στην Ιταλία

Νο2 στην κατηγορία B-Hatch BEV στην Ισπανία

Παράλληλα, το C3 Aircross ξεχωρίζει στην κατηγορία του χάρη στην μοναδική διάταξη έως και επτά θέσεων, και στην ιδιαίτερα ανταγωνιστική του τιμή. Η επιτυχία του αποτυπώνεται στις 50.000 πωλήσεις το 2025, στη σημαντική αύξηση παραγγελιών κατά 57% στις αρχές του 2026, στο 27% μερίδιο των ηλεκτρικών εκδόσεων, καθώς και στη διάκριση «Best Users’ Car of Europe 2026» από τον θεσμό AUTOBEST. Στην κατηγορία C, το νέο C4 ενισχύει περαιτέρω την παρουσία της Citroën. Με δυναμικό σχεδιασμό, υψηλό επίπεδο εξοπλισμού και κορυφαία άνεση, καταγράφει εντυπωσιακή ανάπτυξη, ιδιαίτερα στη Γαλλία όπου οι ταξινομήσεις αυξήθηκαν κατά 55%, τοποθετώντας το ανάμεσα στους ηγέτες της κατηγορίας. Ισχυρή είναι και η παρουσία του στην Ευρώπη, με κορυφαίες επιδόσεις σε Ισπανία, Πορτογαλία και Ελλάδα όπου υπερδιπλασίασε τις πωλήσεις του και κατέλαβε την τρίτη θέση στην κατηγορία C σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο.

Το νέο C5 Aircross αποτελεί το επόμενο βήμα στην προϊοντική και εξηλεκτρισμένη στρατηγική της Citroën. Σχεδιασμένο για να προσφέρει εμπειρία ταξιδιού «comfort-class», διαθέτει κορυφαίους εσωτερικούς χώρους και αυξημένη άνεση για όλους τους επιβάτες. Με ηλεκτρική αυτονομία έως 680 km και πολυενεργειακές επιλογές, εξασφαλίζει ελευθερία επιλογής και δυνατότητα ταξιδιών μεγάλων αποστάσεων. Η αρχική ανταπόκριση της αγοράς είναι ιδιαίτερα θετική, με αύξηση 60% στις παραγγελίες και 40% στις ταξινομήσεις.

Η Citroën συνεχίζει να διατηρεί ισχυρή θέση στα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα, που αποτελούν βασικό πυλώνα της συνολικής της απόδοσης. Το εμβληματικό Berlingo, που φέτος γιορτάζει 30 χρόνια παρουσίας, παραμένει σημείο αναφοράς στην κατηγορία του, διατηρώντας ηγετικές θέσεις σε αγορές όπως η Γαλλία, η Ιρλανδία και η Σλοβακία, ενώ κατατάσσεται στη 2η θέση στη Σλοβενία και στην 3η θέση σε Βέλγιο και Νορβηγία. Αντίστοιχα ισχυρή είναι και η παρουσία της μάρκας στην ελληνική αγορά, όπου η Citroёn κατακτά την πρώτη θέση στην κατηγορία των κλειστών van – δηλαδή στις κατηγορίες όπου δραστηριοποιείται – ενώ παράλληλα κυριαρχεί στα PC Van με το νέο C3 Van και Small Van με το δημοφιλές Berlingo Van».

Παράλληλα, η Citroën διατηρεί ηγετική θέση στη μικροκινητικότητα με το Ami. Ως πρωτοπόρος στην κατηγορία του στην Ευρώπη, επιβεβαιώνει τη δυναμική του, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την επιτυχία της περιορισμένης έκδοσης Ami Dark Side (400 παραγγελίες μηνιαίως). Η επικείμενη διάθεσή του μέσω του δικτύου διανομής αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω την εγγύτητα με τον πελάτη και να στηρίξει τη μελλοντική του ανάπτυξη.