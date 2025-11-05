Formula 1 – Το 21ο Grand Prix ζωντανά και αποκλειστικά στον ΑΝΤ1+ την Κυριακή 9 Νοεμβρίου στις 19:00.

Το συναρπαστικό πρωτάθλημα συνεχίζεται, προσθέτοντας ακόμα περισσότερο ενδιαφέρον στο 21ο Grand Prix, που θα διεξαχθεί στην πίστα Ιντερλάγκος του Σάο Πάολο της Βραζιλίας.

Ο αγώνας θα μεταδοθεί την Κυριακή, 9 Νοεμβρίου, στις 19:00, ζωντανά, αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+ (https://www.antennaplus.gr ) και ετεροχρονισμένα στις 00:15 στον ΑΝΤ1.

Οι λάτρεις του μηχανοκίνητου αθλητισμού θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+, την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου και το Σάββατο 8 Νοεμβρίου, τις ελεύθερες και τις κατατακτήριες δοκιμές, αλλά και το Sprint των μονοθέσιων, που θα καθορίσουν την τελική γραμμή εκκίνησης και αναμένονται με μεγάλο ενδιαφέρον.

Formula 1 - Grand Prix: 3 μονομάχοι για την κορυφή του παγκοσμίου πρωταθλήματος

Πιάστρι, Νόρις και Φερστάπεν ρίχνονται σε ένα επικό «μπρα-ντε-φερ» για την κορυφή του παγκόσμιου πρωταθλήματος οδηγών του 2025.

Η τελευταία φορά που είδαμε τριπλή μάχη τίτλου ήταν το 2007, όταν ο Κίμι Ράικονεν θριάμβευσε στο Ιντερλάγκος – και η ιστορία δείχνει έτοιμη να επαναληφθεί. Από τους 20 φετινούς αγώνες, οι τρεις μονομάχοι έχουν κερδίσει στους 18, δείχνοντας πως ο τίτλος θα παιχτεί μέχρι τον τελευταίο γύρο.

Ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας, Λάντο Νόρις (357 βαθμούς), έχει ήδη πανηγυρίσει έξι νίκες – σε Αυστραλία, Μονακό, Αυστρία, Βρετανία, Ουγγαρία και Μεξικό – και δείχνει αποφασισμένος να φτάσει μέχρι το τέλος. Ο Όσκαρ Πιάστρι έχασε το προβάδισμα (356 βαθμούς), καθώς δεν βρίσκεται σε τοπ φόρμα το τελευταίο διάστημα, ωστόσο έχει τις περισσότερες νίκες (7): Κίνα, Μπαχρέιν, Σαουδική Αραβία, Μαϊάμι, Ισπανία, Βέλγιο και Ολλανδία.

Ο Μαξ Φερστάπεν (321 βαθμούς), περσινός πρωταθλητής, έχει κερδίσει σε 5 αγώνες: Ιαπωνία, Ίμολα, Ιταλία, Αζερμπαϊτζάν και ΗΠΑ. Απομένουν 116 βαθμοί να μοιραστούν σε 4 Grand Prix και 2 Sprint.

Οι δύο οδηγοί της McLaren έχουν την ελάχιστη δυνατή διαφορά μεταξύ τους και παραμένουν φαβορί για τον τίτλο.

Πέρυσι, η Βραζιλία ήταν η πίστα που άλλαξε τα δεδομένα υπέρ του Μαξ Φερστάπεν, στη μάχη του τίτλου με τον Λάντο Νόρις.

Η McLaren έχει ήδη εξασφαλίσει το πρωτάθλημα κατασκευαστών (713 βαθμούς) και έχει σταματήσει την εξέλιξη του μονοθεσίου της από τον Ιούλιο. Αντίθετα, η Red Bull, που μάχεται για τη δεύτερη θέση (346 βαθμούς), μαζί με τη Ferrari (356 βαθμούς) και τη Mercedes (355 βαθμούς), συνέχισε την εξέλιξη του μονοθεσίου της. Έτσι, στους τελευταίους αγώνες παρουσιάζεται ιδιαίτερα ανταγωνιστική, με αποτέλεσμα ο Φερστάπεν να μειώσει θεαματικά τη διαφορά.

Αξίζει να τονιστεί πως, αν ο Νόρις τερματίζει δεύτερος σε κάθε αγώνα και σε κάθε Sprint, μπορεί να κατακτήσει τον τίτλο. Το ίδιο ισχύει και για τον Πιάστρι, όμως, δεδομένου ότι υπάρχει μόνο μία δεύτερη θέση, τα πράγματα περιπλέκονται και ο Φερστάπεν παραμονεύει.

Το Grand Prix της Βραζιλίας έχει διαμόρφωση Sprint, οπότε ένας οδηγός μπορεί να συγκεντρώσει έως και 33 βαθμούς (25 από το Grand Prix και 8 από το Sprint).

85 χρόνια Ιντερλάγκος – Εκεί όπου κρίνονται τίτλοι

Η Βραζιλία είναι συνώνυμη με το πάθος, τη συγκίνηση και την ιστορία της Formula 1.

Από το 1950 έως σήμερα, 33 Βραζιλιάνοι οδηγοί έχουν αγωνιστεί στη σύγχρονη εποχή του σπορ, γράφοντας τις δικές τους σελίδες δόξας.

Τρεις εξ αυτών κατέκτησαν τον τίτλο του παγκόσμιου πρωταθλητή: ο Άιρτον Σένα (3 φορές), ο Νέλσον Πικέ (3 φορές) και ο Έμερσον Φιτιπάλντι (2 φορές).

Φέτος, οι Βραζιλιάνοι φίλαθλοι, που αναμένεται να κατακλύσουν τις κερκίδες του Ίντερλάγκος, θα υποστηρίξουν με ενθουσιασμό τον 21χρονο Γκαμπριέλ Μπορτολέτο, ο οποίος θα αγωνιστεί για πρώτη φορά μπροστά στο κοινό της πατρίδας του. Από την αποχώρηση του Φελίπε Μάσα το 2017, κανένας Βραζιλιάνος δεν είχε αγωνιστεί στη Formula 1 – μέχρι φέτος. Οι εξέδρες του Autódromo José Carlos Pace θα είναι ασφυκτικά γεμάτες, με εκατοντάδες χιλιάδες θεατές.

Τα εισιτήρια έχουν ήδη εξαντληθεί, ενώ ακόμη και η προβλεπόμενη κακοκαιρία δεν αναμένεται να μειώσει τον ενθουσιασμό ενός κοινού που ζει και αναπνέει για την ταχύτητα.

Η πίστα του Ιντερλάγκος, που δημιουργήθηκε πριν από 85 χρόνια, έχει φιλοξενήσει 41 Grand Prix, πολλά εκ των οποίων καθόρισαν τον παγκόσμιο πρωταθλητή.

Με μήκος 4.309 μέτρων, το σιρκουί χαρακτηρίζεται από μοναδική τοπογραφία: βρίσκεται σε υψόμετρο 800 μέτρων, περιλαμβάνει 15 κυρίως αργές στροφές και δύο μεγάλες ευθείες με αντίστοιχες ζώνες DRS.

Οι υψηλές κλίσεις στις αεροτομές είναι απαραίτητες, καθώς, παρά το λείο οδόστρωμα, η πίστα παρουσιάζει αρκετές αναπηδήσεις.

Οι μηχανικοί αναγκάζονται να αυξήσουν την απόσταση από το έδαφος, γεγονός που μειώνει την αεροδυναμική απόδοση και μπορεί να ανατρέψει τις ισορροπίες δυνάμεων.

Στη διάθεση όλων των ομάδων θα βρίσκονται φέτος οι γόμες C2, C3 και C4, ένα επίπεδο πιο σκληρές σε σχέση με πέρυσι. Ο Μίχαελ Σουμάχερ είναι ο πολυνίκης του Ιντερλάγκος με 4 νίκες, ενώ οι Λιούις Χάμιλτον και Μαξ Φερστάπεν έχουν από 3 νίκες. Στους κατασκευαστές, την κορυφή κρατά η Ferrari με 9 νίκες, ενώ στην ίδια πίστα σημείωσε την πρώτη του νίκη στη Formula 1, ο Τζορτζ Ράσελ με τη Mercedes, το 2022.

Το 21 ο Grand Prix της Formula 1 αναμένεται με μεγάλη αγωνία, καθώς μπορεί να φέρει μεγάλες ανατροπές!

