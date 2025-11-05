Η Mercedes-Benz Ελλάς καθιστά ακόμη πιο ελκυστική την απόκτηση της GLA, του δημοφιλούς compact SUV που συνδυάζει πολυτέλεια, τεχνολογία και σπορτίφ χαρακτήρα.

Για περιορισμένο χρονικό διάστημα, η GLA 200 στην έκδοση Progressive προσφέρεται με ειδικό όφελος, το οποίο διαμορφώνει την τελική τιμή στα 44.990 ευρώ, καθιστώντας τη μία από τις πιο ανταγωνιστικές προτάσεις της κατηγορίας.

Παράλληλα, μέσω του προγράμματος χρηματοδότησης Mercedes-Benz Welcome, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποκτήσουν τη GLA 200 με μηνιαία δόση από 299 ευρώ, απολαμβάνοντας ευέλικτους όρους αποπληρωμής και προνομιακό επιτόκιο 6,9%, καθώς και τη δυνατότητα διαμόρφωσης της τελευταίας δόσης (balloon) σύμφωνα με τις προσωπικές τους ανάγκες.

Η GLA 200 συνδυάζει την προσιτή πολυτέλεια με τη δυναμική σχεδίαση και τα χαρακτηριστικά άνεσης και ασφάλειας που συνοδεύουν κάθε Mercedes-Benz. Στο εσωτερικό, το πλήρως ψηφιακό περιβάλλον με το σύστημα πολυμέσων MBUX και τις φωνητικές εντολές «Hey Mercedes» μετατρέπει κάθε διαδρομή σε εμπειρία τεχνολογίας και συνδεσιμότητας, ενώ η ποιότητα κατασκευής και η εργονομία αναδεικνύουν το premium DNA του μοντέλου.

Κάτω από το καπό, ο υπερτροφοδοτούμενος 1.3 λίτρων κινητήρας αποδίδει 163 ίππους, συνδυάζεται με το αυτόματο κιβώτιο 7G-DCT και προσφέρει ζωηρές επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση καυσίμου. Τα προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης διασφαλίζουν κορυφαία επίπεδα ασφάλειας, επιβεβαιώνοντας τη φήμη της μάρκας στο πεδίο της τεχνολογικής υπεροχής.

Με τη νέα προσφορά, η Mercedes-Benz GLA 200 Progressive καθίσταται ιδανική επιλογή για όσους επιθυμούν ένα πολυτελές, πρακτικό και αποδοτικό SUV που αναβαθμίζει την καθημερινότητα.

Παράδειγμα χρηματοδότησης για τη GLA 200:

Προκαταβολή €16.230, Χρηματοδοτούμενο ποσό €28.760, συνολική διάρκεια δανείου 61 μήνες, 60 δόσεις των €299 συν 1 δόση αξίας €20.246 τον 61ο μήνα. Διαχειριστικά έξοδα €280, ονομαστικό επιτόκιο 6,9% πλέον εισφοράς 0,6% Ν.128/75. ΣΕΠΠΕ 8,05%. Το συνολικό ποσό που θα καταβληθεί είναι 54.696€.