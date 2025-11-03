Η εγχώρια αγορά αυτοκινήτου δείχνει να κινείται με έντονο ρυθμό ανάκαμψης μέσα στο 2025, με τους αριθμούς να καταγράφουν σημαντική άνοδο σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

Στο επίκεντρο αυτής της ανόδου βρίσκεται ο Όμιλος Συγγελίδη, ο οποίος αναδείχθηκε για ακόμη μία φορά στην κορυφή των πωλήσεων νέων επιβατικών αυτοκινήτων, διατηρώντας ισχυρό προβάδισμα έναντι των ανταγωνιστών του.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των πρώτων εννέα μηνών του έτους, ο Όμιλος σημείωσε περισσότερες από 26.000 νέες ταξινομήσεις, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή του πρωτοκαθεδρία σε μια αγορά που έχει ξεπεράσει συνολικά τις 112.000 πωλήσεις επιβατικών. Παράλληλα, οι προβλέψεις για το σύνολο του έτους δείχνουν ότι η ανοδική πορεία θα συνεχιστεί, με τις ταξινομήσεις να αναμένεται να ξεπεράσουν τα επίπεδα προ πανδημίας.



Η επιτυχία του Ομίλου Συγγελίδη δεν οφείλεται σε συγκυριακούς παράγοντες αλλά σε μια μακροχρόνια στρατηγική που στηρίζεται στη διαφοροποίηση της γκάμας και στην προσαρμογή στις νέες τάσεις της αγοράς. Οι μάρκες που αντιπροσωπεύει – Peugeot, Citroën, Opel και MG – καλύπτουν σχεδόν κάθε κατηγορία, από τα μικρά αστικά αυτοκίνητα και τα ευέλικτα SUV, έως τα υβριδικά και αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα που αποτελούν τη νέα αιχμή του δόρατος για την εταιρεία.





Ιδιαίτερα, η Peugeot εξακολουθεί να ξεχωρίζει για τη σταθερή της δυναμική σε βασικές κατηγορίες της αγοράς, με τα 208 και 2008 να αποτελούν σταθερά δημοφιλείς επιλογές. Η Citroën, από την πλευρά της, συνεχίζει να προσελκύει αγοραστές με τα πρακτικά C3 και C5 Aircross, ενώ η Opel καταγράφει αξιοσημείωτη άνοδο μετά την ανανέωση των μοντέλων Corsa και Mokka. Στο μεταξύ, η MG Motor, η νεότερη προσθήκη του ομίλου, έχει αρχίσει να ενισχύει θεαματικά το μερίδιό της, αξιοποιώντας την ελκυστική σχέση αξίας-τεχνολογίας των μοντέλων της και το ευρωπαϊκό κύρος που έχει αρχίσει να χτίζει.



Πέρα από την εμπορική επιτυχία, ο Όμιλος Συγγελίδη επενδύει συστηματικά στη διεύρυνση και αναβάθμιση του δικτύου του, τόσο σε σημεία πώλησης όσο και σε after sales υπηρεσίες. Με παρουσία σε κάθε μεγάλη πόλη και στρατηγικά σχεδιασμένες συνεργασίες, έχει δημιουργήσει ένα από τα πιο οργανωμένα δίκτυα λιανικής στην ελληνική αγορά, διασφαλίζοντας υψηλά επίπεδα εξυπηρέτησης και αξιοπιστίας για τον τελικό πελάτη.



Η συνολική εικόνα της ελληνικής αγοράς αντικατοπτρίζει μια σαφή μετατόπιση του ενδιαφέροντος προς τις «πράσινες» τεχνολογίες, καθώς τα υβριδικά και ηλεκτρικά αυτοκίνητα κερδίζουν σταθερά έδαφος. Ο Όμιλος έχει επενδύσει εγκαίρως σε αυτή τη μετάβαση, διαθέτοντας πλήρη γκάμα εξηλεκτρισμένων εκδόσεων, αλλά και προγράμματα που διευκολύνουν την πρόσβαση των καταναλωτών στη νέα εποχή της αυτοκίνησης.



Η πρωτιά του Ομίλου Συγγελίδη δεν αποτελεί μόνο επιβεβαίωση μιας επιτυχημένης εμπορικής στρατηγικής, αλλά και ένδειξη του τρόπου με τον οποίο οι ελληνικές επιχειρήσεις μπορούν να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της νέας εποχής της κινητικότητας. Με έμφαση στην καινοτομία, τη βιωσιμότητα και την πελατοκεντρική προσέγγιση, ο όμιλος συνεχίζει να διαμορφώνει το τοπίο της αυτοκίνησης στην Ελλάδα – θέτοντας τις βάσεις για μια ακόμα πιο δυναμική παρουσία τα επόμενα χρόνια.