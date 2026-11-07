Το μεγάλο πλήγμα και τα λιγοστά «όπλα» που απομένουν για την Cosmote TV.

Σημαντικές ανακατατάξεις στον τηλεοπτικό χάρτη των αθλητικών μεταδόσεων στην Ελλάδα φέρνει η συμφωνία του Γιάννη Αλαφούζου για την απόκτηση των δικαιωμάτων των τριών κορυφαίων διασυλλογικών διοργανώσεων της UEFA από τον ΣΠΟΡ FM TV έως το 2031. Η συγκεκριμένη εξέλιξη δημιουργεί νέα δεδομένα στον ανταγωνισμό των τηλεοπτικών παρόχων, καθώς το Champions League, το Europa League και το Conference League αλλάζουν τηλεοπτική στέγη από τη σεζόν 2027-2028, με τον ΣΠΟΡ FM TV και τον ΣΚΑΪ να αποκτούν πρωταγωνιστικό ρόλο στις ευρωπαϊκές ποδοσφαιρικές μεταδόσεις.

Το μεγάλο ερώτημα, ωστόσο, για τους φιλάθλους είναι τι ακριβώς αλλάζει, πού θα μπορούν να παρακολουθούν τις αγαπημένες τους ομάδες και ποιες διοργανώσεις θα παραμείνουν στους σημερινούς τηλεοπτικούς παρόχους. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ΣΠΟΡ FM TV εξασφάλισε το πλήρες πακέτο των τηλεοπτικών δικαιωμάτων του Champions League, του Europa League και του Conference League για την τετραετία 2027-2031.

Το συνολικό οικονομικό τίμημα εκτιμάται μεταξύ 300 και 320 εκατομμυρίων ευρώ, δηλαδή περίπου 75 έως 80 εκατομμύρια ευρώ ανά αγωνιστική περίοδο. Πρόκειται για ένα πακέτο που περιλαμβάνει περίπου 500 αναμετρήσεις κάθε χρόνο και καλύπτει τις τρεις σημαντικότερες ευρωπαϊκές διασυλλογικές διοργανώσεις.

Στον σχεδιασμό περιλαμβάνεται τόσο η ψηφιακή πλατφόρμα του ΣΠΟΡ FM TV όσο και ο τηλεοπτικός σταθμός ΣΚΑΪ, ο οποίος θα έχει ρόλο στις ελεύθερες μεταδόσεις. Προς το παρόν, δεν έχει αποσαφηνιστεί πόσοι αγώνες θα προβάλλονται από την ελεύθερη τηλεόραση, ποιο θα είναι το κόστος της συνδρομητικής πρόσβασης και πώς ακριβώς θα λειτουργεί η κατανομή των μεταδόσεων.

Champions League, Europa League και Conference League: Πού θα μεταδίδονται

Η μεγαλύτερη αλλαγή αφορά τις ευρωπαϊκές ποδοσφαιρικές διοργανώσεις, καθώς από τη σεζόν 2027-2028 έως και τη σεζόν 2030-2031 το τηλεοπτικό τους περιεχόμενο περνά, στον όμιλο του Γιάννη Αλαφούζου. Αυτό σημαίνει ότι οι φίλαθλοι θα πρέπει να αναζητούν τους αγώνες των ελληνικών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, αλλά και τις κορυφαίες αναμετρήσεις των μεγάλων ευρωπαϊκών συλλόγων, μέσα από τον ΣΠΟΡ FM TV και τις μεταδόσεις του ΣΚΑΪ. Η αλλαγή δεν αφορά την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο 2026-2027, αλλά τίθεται σε ισχύ από το καλοκαίρι του 2027.

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Super League: Τα δικαιώματα των ομάδων και ο νέος ανταγωνισμός

Στο ελληνικό ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα, η κατάσταση είναι διαφορετική, καθώς τα τηλεοπτικά δικαιώματα συνδέονται με τις επιμέρους συμφωνίες των ομάδων. Ο ΣΠΟΡ FM TV έχει ήδη εντάξει στο χαρτοφυλάκιό του τους εντός έδρας αγώνες του Παναθηναϊκού και του Ηρακλή στη Stoiximan Super League.

Για τις υπόλοιπες ομάδες, οι τηλεοπτικές μεταδόσεις εξακολουθούν να καθορίζονται από τις συμβάσεις που έχουν συναφθεί με τους αντίστοιχους παρόχους. Επομένως, η συμφωνία για τις διοργανώσεις της UEFA δεν σημαίνει ότι μεταφέρονται αυτομάτως στον ΣΠΟΡ FM TV και όλοι οι αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος.

Basket League: Στον ΣΠΟΡ FM TV το ελληνικό μπάσκετ

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η παρουσία του νέου τηλεοπτικού εγχειρήματος στο ελληνικό μπάσκετ. Ο ΣΠΟΡ FM TV έχει εξασφαλίσει τα δικαιώματα της Stoiximan Greek Basketball League, αποκτώντας ένα σημαντικό αθλητικό προϊόν που περιλαμβάνει τις αναμετρήσεις του ελληνικού πρωταθλήματος. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί μία νέα εποχή για τις τηλεοπτικές μεταδόσεις της GBL, με τις ομάδες του πρωταθλήματος να αποκτούν θέση στο πρόγραμμα της νέας πλατφόρμας.

EuroLeague: Τι ισχύει για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό

Οι αγώνες της κορυφαίας ευρωπαϊκής μπασκετικής διοργάνωσης μεταδίδονται την τρέχουσα περίοδο από τα κανάλια Novasports, με τους φίλους των δύο ελληνικών ομάδων να παρακολουθούν από εκεί τις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις. Η μελλοντική τηλεοπτική στέγη της EuroLeague θα εξαρτηθεί από τις ξεχωριστές συμφωνίες δικαιωμάτων που κάνει η διοργανώτρια αρχή με τις τηλεοπτικές πλατφόρμες των χωρών.

Κύπελλο Ελλάδας και Super Cup

Στο χαρτοφυλάκιο του ΣΠΟΡ FM TV περιλαμβάνονται επίσης τα δικαιώματα του Κυπέλλου Ελλάδας στο ποδόσφαιρο και του τελικού του Super Cup. Με αυτόν τον τρόπο, το νέο τηλεοπτικό εγχείρημα συγκεντρώνει σημαντικό αριθμό εγχώριων και διεθνών διοργανώσεων, επιχειρώντας να δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο αθλητικό πρόγραμμα.

Cosmote TV: Το μεγάλο πλήγμα και τα λιγοστά «όπλα» που απομένουν

Η μεγάλη χαμένη της νέας συμφωνίας φαίνεται πως είναι η Cosmote TV, η οποία από το καλοκαίρι του 2027 χάνει τρία από τα ισχυρότερα προϊόντα του αθλητικού της προγράμματος: το Champions League, το Europa League και το Conference League. Πρόκειται για μία εξέλιξη που αλλάζει ουσιαστικά τις ισορροπίες στη συνδρομητική τηλεόραση, καθώς οι κορυφαίες ευρωπαϊκές ποδοσφαιρικές διοργανώσεις αποτελούσαν για χρόνια βασικό λόγο επιλογής της πλατφόρμας από χιλιάδες φιλάθλους. Η Cosmote TV είχε επενδύσει σημαντικά στην κάλυψη των ευρωπαϊκών αγώνων, προσφέροντας εκατοντάδες μεταδόσεις κάθε σεζόν, ειδικές εκπομπές, δημοσιογραφικές αποστολές και την καθιερωμένη εκπομπή «Λεπτό προς Λεπτό».

Πλέον, όμως, η απώλεια του συγκεκριμένου πακέτου δημιουργεί ένα μεγάλο κενό στο πρόγραμμα των καναλιών Cosmote Sport και φέρνει την πλατφόρμα μπροστά στην ανάγκη επαναπροσδιορισμού της αθλητικής της στρατηγικής.

Τι μένει στην Cosmote TV μετά την απώλεια των δικαιωμάτων της UEFA

- Ποδόσφαιρο: La Liga, Serie A, πορτογαλικό πρωτάθλημα, σκωτσέζικο πρωτάθλημα, αγγλική Championship και επιλεγμένους αγώνες της Super League.

- Μπάσκετ: NBA, Basketball Champions League, ισπανικό πρωτάθλημα ACB, ιταλικό Lega Basket και τουρκικό πρωτάθλημα.

- Άλλες διοργανώσεις: Πρόσθετο αθλητικό περιεχόμενο, ανάλογα με τις ισχύουσες συμβάσεις και τις ανανεώσεις τους.

Το πρόβλημα για την Cosmote TV δεν είναι ότι μένει χωρίς αγώνες, αλλά ότι χάνει το πιο αναγνωρίσιμο ευρωπαϊκό ποδοσφαιρικό της προϊόν. Το Champions League και οι υπόλοιπες διοργανώσεις της UEFA προσέφεραν σταθερό περιεχόμενο υψηλού ενδιαφέροντος κάθε εβδομάδα, με τη συμμετοχή των μεγαλύτερων συλλόγων της Ευρώπης και των ελληνικών ομάδων.