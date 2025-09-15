Ο Μπολτ δεν τρέχει πια, αλλά σκέφτεται ότι αυτό πρέπει να αλλάξει.

Το όνομά του παραμένει συνώνυμο της ταχύτητας, παρότι έχει αποσυρθεί από το 2017. Αλλά ο Γιουσέιν Μπολτ πλέον δεν τρέχει. Σε τέτοιο βαθμό, που λαχανιάζει ανεβαίνοντας στις σκάλες.

Ο παγκόσμιος ρέκορντμαν των 100 μ., των 200 μ. και των 4Χ100 μ. (με την ομάδα της Τζαμάικα) βρίσκεται στο Τόκιο για το Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου. Αυτή είναι η πρώτη διοργάνωση στίβου στην οποία δίνει το παρών μετά τη «συνταξιοδότησή». Και όπως τα ρεκόρ του, έτσι και το «άστρο» του συνεχίζει να λάμπει.

Βέβαια, παραδέχεται ότι δεν απολαμβάνει ιδιαίτερα την προσοχή των ΜΜΕ. Εξάλλου, στο σπίτι του, η καθημερινότητά του είναι πολύ πιο χαλαρή.

«Κανονικά, ξυπνάω για να δω τα παιδιά να φεύγουν για το σχολείο. Μετά εξαρτάται από το τι έχω να κάνω. Αν δεν έχω τίποτα, απλά χαλαρώνω. Μπορεί να γυμναστώ, αν είμαι σε καλή διάθεση. Απλά παρακολουθώ σειρές και χαλαρώνω μέχρι να γυρίσουν τα παιδιά. Περνάω κάποια ώρα μαζί τους, μέχρι να αρχίσουν να με ενοχλούν. Μετά φεύγω. Αργότερα, απλά μένω στο σπίτι και παρακολουθώ ταινίες, ή φτιάχνω Lego», περιγράφει στην Telegraph.

Με τη σύντροφό του, Κάσι Μπένετ έχουν αποκτήσει τρία παιδιά, την 5χρονη Olympia Lightning και τα τετράχρονα δίδυμα αγόρια Thunder και Saint Leo.

Στα 39 του, όταν τον ρωτάνε αν τρέχει, απαντά κατηγορηματικά «όχι». Αλλά παραδέχεται ότι θα έπρεπε να κάνει έστω λίγο τζόκινγκ. «Δεν είμαι φαν, αλλά πρέπει να αρχίσω να τρέχω γιατί όταν ανεβαίνω σκάλες λαχανιάζω», εξομολογείται γελώντας. «Κυρίως αθλούμαι στο γυμναστήριο. Νομίζω ότι όταν αρχίσω να γυμνάζομαι πλήρως ξανά, ίσως θα πρέπει να τρέχω μερικές στροφές, μόνο για να αναπνέω σωστά», συμπληρώνει.

Πριν από λίγες ημέρες δήλωσε βέβαιος ότι θα είχε τρέξει σε 9.42 στα 100 μ., αν είχε στη διάθεσή του τα εξελιγμένα spikes που φορούν σήμερα οι σπρίντερ. Σε ερώτηση γιατί οι σημερινοί αθλητές δεν πλησιάζουν τις επιδόσεις της εποχής του, παρότι διαθέτουν αυτό το «εργαλείο», δεν μασά τα λόγια του: «Ήμασταν πολύ πιο ταλαντούχοι τότε».

Μπορεί κάποιοι κάτοχοι παγκοσμίων ρεκόρ να δηλώνουν ευτυχείς όταν αυτά «πέφτουν», αλλά ο Γιουσέιν Μπολτ δεν κρύβει πόσο τον χαροποιεί το γεγονός ότι οι δικές του επιδόσεις παραμένουν απλησίαστες.

«Είναι υπέροχο. Για αυτό δούλεψα. Όταν αγωνιζόμουν, δούλευα για να ξεπεράσω το ορόσημο. Τώρα, που έχω αποσυρθεί, είναι υπέροχο να ξέρω ότι εγώ είμαι το ορόσημο, αν θες να είσαι ο καλύτερος ή θρύλος», λέει ο κάτοχος 8 χρυσών Ολυμπιακών μεταλλίων και 11 παγκόσμιων τίτλων.

Ακόμα κι αν δεν τρέχει, συνεχίζει να συγκεντρώνει πάνω τα βλέμματα. Όπως στον τελικό των 100 μ., όταν έγινε viral o πανηγυρισμός του βλέποντας τον Ομπλίκ Σεβίλ και τον Κισέιν Τόμπσον να κάνουν το «1-2» για την Τζαμάικα στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα.

