Παράταση το 2026 για το «Εξοικονομώ 2025».

Το πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2025» συνεχίζει και το 2026, επιδοτώντας ενεργειακές αναβαθμίσεις κατοικιών με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας (τουλάχιστον 30% και 3 ενεργειακές κατηγορίες) με ποσοστά επιδότησης που φτάνουν έως και 100% για ευάλωτες ομάδες (ΑΜΕΑ, τρίτεκνοι, πληγέντες), με καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης τις 9 Φεβρουαρίου 2026.

Η παράταση αυτή και το νέο έτος, δίνει σημαντική ανάσα στους δικαιούχους, καθώς το πρόγραμμα αποτελεί ένα από τα βασικότερα εργαλεία της πολιτείας για τη μείωση του ενεργειακού κόστους των νοικοκυριών και τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κατοικιών.

Παρακάτω παρουσιάζουμε έναν πλήρη οδηγό με ερωτήσεις και απαντήσεις για όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι.

Τι είναι το πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2025»;

Το «Εξοικονομώ 2025» είναι το βασικό πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών στην Ελλάδα και αποτελεί τη συνέχεια των προηγούμενων δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας. Υλοποιείται υπό την εποπτεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και έχει ως στόχο:

τη βελτίωση της ενεργειακής κλάσης των κατοικιών

τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας

και τη μείωση του ενεργειακού κόστους για τα νοικοκυριά

Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα;

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά πρόσωπα σε όλη την ελληνική επικράτεια που διαθέτουν εμπράγματο δικαίωμα σε επιλέξιμη κατοικία, όπως:

πλήρη κυριότητα

επικαρπία

ψιλή κυριότητα

Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν και ενοικιαστές, υπό προϋποθέσεις και με μισθωτήριο συμβόλαιο συγκεκριμένης διάρκειας. Σε περιπτώσεις συνιδιοκτησίας, ισχύουν ειδικοί κανόνες ανάλογα με το ποιος χρησιμοποιεί την κατοικία ως κύρια.

Ποιος είναι ο συνολικός προϋπολογισμός του «Εξοικονομώ 2025»;

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 924,27 εκατ. ευρώ και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, μέσω του κεφαλαίου REPowerEU.

Η δημόσια δαπάνη φτάνει περίπου τα 396,1 εκατ. ευρώ, με ειδικές προβλέψεις για:

ευάλωτα νοικοκυριά

οικογένειες με άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ)

κατοικίες που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές

Ποιες παρεμβάσεις επιδοτούνται;

Το πρόγραμμα επιδοτεί παρεμβάσεις που οδηγούν σε ουσιαστική μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης, όπως:

αντικατάσταση κουφωμάτων

θερμομόνωση κελύφους

αναβάθμιση συστημάτων θέρμανσης και ψύξης

εγκατάσταση συστημάτων ζεστού νερού χρήσης με Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)

έξυπνα συστήματα διαχείρισης ενέργειας

μπαταρίες αποθήκευσης ενέργειας

Ποιος είναι ο ελάχιστος ενεργειακός στόχος;

Για να κριθεί επιλέξιμη μια αίτηση, η κατοικία πρέπει:

να αναβαθμιστεί ενεργειακά κατά τουλάχιστον τρεις κατηγορίες σε σχέση με το αρχικό Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)

και να επιτυγχάνει εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας άνω του 30%.

Ποιος είναι ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός;

Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων δεν μπορεί να ξεπερνά τις 35.000 ευρώ ανά μονοκατοικία ή μεμονωμένο διαμέρισμα. Το ποσό καθορίζεται με βάση την εκτιμώμενη ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας, ώστε να διασφαλίζεται η αποδοτική αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων.

Τι ισχύει για τις προθεσμίες και το «Εξοικονομώ 2026»;

Η προθεσμία για την υπογραφή των δανειακών συμβάσεων της πρώτης υπαγωγής στο «Εξοικονομώ 2025» έχει παραταθεί έως τις 9 Φεβρουαρίου 2026.

Την ίδια στιγμή, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προετοιμάζει το «Εξοικονομώ 2026», το οποίο αναμένεται να ενεργοποιηθεί στις αρχές του νέου έτους. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το νέο πρόγραμμα θα χαρακτηρίζεται από: