Νίκησε τον Γιουσέιν Μπολτ σε απρόσμενη κόντρα και πανηγύρισε σαν παιδί (Βίντεο)

Νίκησε τον Γιουσέιν Μπολτ σε απρόσμενη κόντρα και πανηγύρισε σαν παιδί (Βίντεο)
«Όχι, όχι» φώναζε ο Γιουσέιν Μπολτ.

Οχτώ χρόνια έχουν περάσει από τη στιγμή που ο Γιουσέιν Μπολτ «κρέμασε» τα spikes του. Κι όμως, ποιος τολμά να τα βάλει μαζί του στα σπριντ, ακόμα και σήμερα;

Ίσως για αυτό τον λόγο η Χούλια Λίγιο προτίμησε να κοντραριστεί με τον θρύλο από την Τζαμάικα σε ένα διαφορετικό «πεδίο». Και μόλις κατάλαβε ότι τον νίκησε, πανηγύρισε σαν παιδί.

Σήμερα, Πέμπτη, η παγκόσμια ομοσπονδία στίβου έκανε πάρτι στο Τόκιο, με αφορμή ότι απομένει ένας χρόνος για το πρώτο World Athletics Ultimate Championship, τη νέα διοργάνωση που θα φιλοξενηθεί στη Βουδαπέστη στις 11-13 Σεπτεμβρίου 2026.

Αθλητισμός

Ο Γιουσέιν Μπολτ ήταν εκεί και η Χούλια Λίγιο- που συνεργάζεται με την παγκόσμια ομοσπονδία στα ως δημιουργός περιεχομένου στα social media- αποφάσισε να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία. «Πόσες φορές την ημέρα σε προκαλούν να τους νικήσεις σε κούρσα;», ρώτησε τον παγκόσμιο ρέκορντμαν των σπριντ. «Θεέ μου, συνέχεια», της απάντησε.

«Θέλω να έχω μια ευκαιρία να σε νικήσω, αλλά δεν θα σου ζητήσω να τρέξουμε», του είπε η Λίγιο και αυτό ήταν λογικό, μιας και η Ισπανίδα είναι δρομέας των 800 μέτρων. «Θα παίξουμε “πέτρα, μολύβι, ψαλίδι, χαρτί” μία φορά και όποιος χάσει θα ξυρίσει το κεφάλι του», συμπλήρωσε.

«Τι; Θα ξυρίσεις το κεφάλι σου;», αντέδρασε ο Μπολτ, αλλά τελικά αποδέχθηκε την πρόκληση και έχασε. Νίκησα, νίκησα! Όλοι το είδατε», άρχισε να πανηγυρίζει η Λίγιο, ενώ ο Τζαμαϊκανός αναφωνούσε «Όχι, όχι!».

{https://www.instagram.com/p/DOd_EJ1ko5o/}

