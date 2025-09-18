Η καλύτερη κούρσα 400 μ. όλων των εποχών, η ΜακΛάφλιν κατέρριψε στο Τόκιο το ρεκόρ αγώνων της Κρατοσβίλοβα.

Το αμφιλεγόμενο παγκόσμιο ρεκόρ της Μαρίτα Κοχ στα 400 μ. (47.60) φαινόταν απλησίαστο, μέχρι τη σημερινή συγκλονιστική κούρσα της Σίδνεϊ ΜακΛάφλιν (47.78), η οποία το «άγγιξε» για να κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου, στο Τόκιο.

Στον τελικό έγινε η καλύτερη κούρσα όλων των εποχών στα 400 μ. γυναικών. Για πρώτη φορά, δύο αθλήτριες «κατέβηκαν» τα 48.00 δευτερόλεπτα στην ίδια κούρσα.

Η Αμερικανίδα πρωταθλήτρια τερμάτισε σε 47.78 για να κερδίσει το χρυσό μετάλλιο. Επίδοση που αποτελεί την καλύτερη που έχει σημειωθεί από το 1985, όταν η Κοχ πέτυχε το παγκόσμιο ρεκόρ με 47.60. Πλέον, η ΜακΛάφλιν είναι η δεύτερη ταχύτερη όλων των εποχών, ενώ κατέρριψε και το ρεκόρ αγώνων, που κρατούσε η Γιαρμίλα Κρατοσβίλοβα με 47.99 από το 1983.

{https://www.instagram.com/p/DOvtBztjNC2/}

Όλα αυτά από την 26χρονη Αμερικανίδα, η οποία φέτος αποφάσισε να αφήσει για λίγο τα 400 μ. εμπόδια και να επικεντρωθεί στα 400 μέτρα. Στο «βασικό» της αγώνισμα έχει ήδη καταρρίψει έξι φορές το παγκόσμιο ρεκόρ και έχει κατακτήσει δύο χρυσά Ολυμπιακά μετάλλια και ένα σε Παγκόσμιο πρωτάθλημα.

Στα τελευταία μέτρα της κούρσας, η Μαριλέιντι Παουλίνο πίεσε την ΜακΛάφλιν, αλλά εκείνη «άντεξε» και μόλις τερμάτισε και είδε το χρονόμετρο, κάλυψε το στόμα της με τα χέρια της. Η Παουλίνο, «χρυσή» Ολυμπιονίκης και παγκόσμια πρωταθλήτρια στα 400 μ., τερμάτισε σε 47.98. επίδοση που αποτελεί ρεκόρ Δομινικανής Δημοκρατίας και πλέον έγινε η τρίτη ταχύτερη όλων των εποχών στο αγώνισμα, πίσω από την Κοχ και τη ΜακΛάφλιν. Το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε η Σάλβα Έιντ Νάσερ, από το Μπαχρέιν, η οποία τερμάτισε σε 48.19.

Αυτή η κούρσα θα μείνει στην ιστορία. Ποτέ ξανά δύο γυναίκες δεν τερμάτισαν σε κάτω από 48.00 στην ίδια κούρσα. Η τελευταία φορά που κάποια «έσπασε» αυτό το «φράγμα» ήταν το 1985. Και αυτή είναι μόλις η δεύτερη φορά στην ιστορία που οχτώ αθλήτριες τερματίζουν κάτω από 50 δευτερόλεπτα στην ίδια κούρσα.

{https://www.instagram.com/p/DOvuKXzDFv2/?img_index=1}

Ο τελικός των 400 μέτρων

{https://exchange.glomex.com/video/v-dcvyg75ssg01?integrationId=40599y14juihe6ly}