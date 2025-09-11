Games
Γιουσέιν Μπολτ: Θα μπορούσα να είχα κάνει 9.42 στα 100 μ. με «σούπερ spikes»

Γιουσέιν Μπολτ: Θα μπορούσα να είχα κάνει 9.42 στα 100 μ. με «σούπερ spikes» Φωτογραφία: AP Photo/Eugene Hoshiko
Ο Μπολτ δεν ανησυχεί ότι το παγκόσμιο ρεκόρ του θα «πέσει» σύντομα.

Το παγκόσμιο ρεκόρ του Γιουσέιν Μπολτ στα 100 μ., το 9.58, «αντέχει» εδώ και 16 χρόνια. Κι όμως, ο Τζαμαϊκανός Ολυμπιονίκης και παγκόσμιος πρωταθλητής πιστεύει ότι θα μπορούσε να τρέξει ακόμα πιο γρήγορα με τα λεγόμενα «σούπερ spikes» που φορούν σήμερα οι σπρίντερ. Θα σταματούσε το χρονόμετρο στο 9.42.

Ο Μπολτ πέτυχε το παγκόσμιο ρεκόρ στα 100 μ. στο Βερολίνο, το 2009. Στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου, τερμάτισε σε 9.58, βελτιώνοντας το 9.69 που είχε σημειώσει μία χρονιά νωρίτερα, στους Ολυμπιακούς αγώνες του Πεκίνου.

Έρευνα της Puma, της εταιρείας που ήταν χορηγός του την εποχή της κυριαρχίας του στα σπριντ, προέβλεψε ότι ο Μπολτ θα έτρεχε σε 9.42 με σημερινά παπούτσια. «Συμφωνώ απολύτως», δήλωσε ο ίδιος σήμερα, Πέμπτη, σε εκδήλωση ενόψει του Παγκοσμίου πρωταθλήματος στίβου στο Τόκιο (13-21/9).

«Η Σέλι Αν- Φρέιζερ Πράις συνέχισε αφού συνταξιοδοτήθηκα εγώ και είδα τι πέτυχε. Έγινε ταχύτερη με τα spikes», επεσήμανε, αναφερόμενος στην επίσης Τζαμαϊκανή κάτοχο οχτώ Ολυμπιακών και 16 παγκοσμίων μεταλλίων στα σπριντ.

«Πιθανότατα θα είχα τρέξει πιο γρήγορα αν συνέχιζα. Και αν ήξερα ότι τα spikes θα έφταναν σε αυτό το επίπεδο, θα το έκανα, γιατί θα ήταν υπέροχο να αγωνίζομαι σε αυτό το επίπεδο και να τρέχω τόσο γρήγορα», συμπλήρωσε, σύμφωνα με το Reuters.

Ο Μπολτ δεν ανησυχεί για το ρεκόρ του

Ο συμπατριώτης του, Κισέιν Τόμπσον, έτρεξε σε 9.75 στο πρωτάθλημα της Τζαμάικα τον Ιούνιο. Πρόκειται για την ταχύτερη επίδοση των τελευταίων 10 ετών και ο Τόμπσον είναι πλέον ο έκτος καλύτερος όλων των εποχών στα 100 μέτρα. Αλλά ο Μπολτ δεν ανησυχεί ότι το παγκόσμιο ρεκόρ του θα καταρριφθεί σύντομα.

«Πιστεύω ότι υπάρχει το ταλέντο και εκείνοι που έρχονται θα τα πάνε καλά. Όμως, αυτή τη στιγμή, δεν πιστεύω ότι θα μπορέσουν να καταρρίψουν το παγκόσμιο ρεκόρ», δήλωσε.

{https://www.instagram.com/p/DOc9bM4kqUm/}

Ο Γιουσέιν Μπολτ αποσύρθηκε από την ενεργό δράση το 2017, έχοντας κατακτήσει έξι Ολυμπιακά χρυσά μετάλλια και επτά παγκόσμιους τίτλους στα 100 μ. και τα 200 μέτρα. Η συλλογή του αποτελείται από συνολικά 8 Ολυμπιακά (μαζί με τα δύο της 4Χ100 μ.) και 15 μετάλλια σε Παγκόσμια πρωταθλήματα (τα 11 χρυσά).

Εκτός από τα 100 μ., το όνομά του είναι γραμμένο δίπλα στο παγκόσμιο ρεκόρ των 200 μ. (19.19) και των 4Χ100 μ. με την ομάδα της χώρας του (36.84).

