Οι πρώτες δηλώσεις Τεντόγλου, μετά την 11η θέση στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα.

Οι ταυτόχρονες κράμπες στις δύο γάμπες του «έκοψαν» τα πόδια του Μίλτου Τεντόγλου στον τελικό του Παγκοσμίου πρωταθλήματος στο Τόκιο, με συνέπεια να πάρει την 11η θέση.

Ο δύο φορές «χρυσός» Ολυμπιονίκης μπήκε στον αγώνα ως το φαβορί για να υπερασπιστεί τον παγκόσμιο τίτλο του- εξάλλου πήγε στο Τόκιο με την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο (8,46 μ.)- όμως ήταν εμφανές ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Έτσι, το καλύτερο άλμα του ήταν το πρώτο, με 7,83 μ. και ήταν 11ος, φεύγοντας πρόωρα από τον τελικό.

«Ήταν ο χειρότερος αγώνας της ζωής μου», παραδέχθηκε ο Τεντόγλου μετά τον αγώνα. «Ένιωθα υπέροχα και δυνατός στην προθέρμανση. Ίσως ήταν λάθος που έκανα προθέρμανση πιο δυναμικά (από ό,τι συνήθως), αλλά είμαι στην καλύτερη κατάσταση της ζωής μου και απλά πίστεψα ότι θα ήταν εντάξει», συμπλήρωσε.

«Συμβαίνουν αυτά… Έπαθα κράμπες στη γάμπα και στα δύο πόδια, ταυτόχρονα, στην πρώτη μου προσπάθεια. Και μετά δεν μπορούσα να κάνω τίποτα», κατέληξε.