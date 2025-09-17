Τόκιο 2025: Live η μάχη του Μίλτου Τεντόγλου στον τελικό του μήκους

Με το βλέμμα στραμμένο στο χρυσό- το δεύτερο σε Παγκόσμιο πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου- αγωνίζεται αυτή την ώρα ο Μίλτος Τεντόγλου στον τελικό του μήκους στο Τόκιο.
Ο Έλληνας δύο φορές «χρυσός» Ολυμπιονίκης χρειάστηκε μόλις μία προσπάθεια για να «σφραγίσει» το εισιτήριο στον τελικό, καθώς με άλμα στα 8,17 μ. ξεπέρασε άνετα το όριο πρόκρισης των 8,15 μ. και έδειξε από νωρίς τις διαθέσεις του.
Ο Τεντόγλου άφησε το δεύτερο άλμα15:10:16
Ο Τεντόγλου εγκατέλειψε το δεύτερο άλμα του. Μετά από μερικούς διασκελισμούς σταμάτησε να τρέχει, πήγε στην κερκίδα και κάτι είπε στον προπονητή του, Γιώργο Πομάσκι.
Ολοκληρώθηκε η 1η προσπάθεια15:08:53
Και οι 12 αθλητές έκαναν την πρώτη προσπάθεια, ο Τεντόγλου είναι πέμπτος με 7,83 μ., προηγείται ο Γκέιλ με το 8,33 μ.
Το εντυπωσιακό άλμα με το οποίο προηγείται ο Γκέιλ15:02:20
Στα 7,95 μ. ο Εχάμερ15:00:05
Με άλμα στα 7,95 μ. ο Εχάμερ περνά δεύτερος, πίσω από τον Γκέιλ (8,33 μ.).
Το πρώτο άλμα του Τεντόγλου14:55:02
Η υπόκλιση του Τεντόγλου14:54:20
Νωρίτερα, στην παρουσίαση των αθλητών, ο Τεντόγλου έκανε υπόκλιση στους φιλάθλους.
8,33 μ. ο Γκέιλ14:51:59
Εντυπωσιακό ξεκίνημα από τον Γκέιλ, προσγειώθηκε στα 8,33 μέτρα.
Στα 7,83 μ. το πρώτο άλμα του Τεντόγλου14:50:39
Ο τελικός ξεκίνησε με άλμα του Τεντόγλου στα 7,83 μέτρα.
Όλα έτοιμα για τον μεγάλο τελικό στο μήκος14:45:04
Στον τελικό, οι 12 προκριθέντες θα έχουν τρεις πρώτες προσπάθειες, στη συνέχεια οι δέκα καλύτεροι θα κάνουν την τέταρτη, οι οκτώ την πέμπτη και οι έξι κορυφαίοι την έκτη και τελευταία.
Ο Έλληνας πρωταθλητής έχει την κορυφαία επίδοση φέτος στον κόσμο14:42:33
Ο Έλληνας πρωταθλητής έχει την κορυφαία επίδοση φέτος στον κόσμο (από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων της Μαδρίτης) με 8,46 μ., ενώ την κορυφαία επίδοση στον προκριματικό πέτυχε ο τρίτος της προηγούμενης διοργάνωσης, Τζαμαικανός Γκέιλ με 8,28 (με φετινό ρεκόρ 8,34 μέτρα).
Ο Ιταλός Ματία Φουρλάνι έχει κάνει φέτος 8,37 μ. και δείχνει έτοιμος να διεκδικήσει το πρώτο του μετάλλιο σε Παγκόσμιο, ενώ ο Σιμόν Εχάμερ έχει πετύχει 8,34 μ., σε υπερυψωμένο ωστόσο διάδρομο.