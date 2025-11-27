Αναλυτικά οι περιοχές που θα σαρώσει την Παρασκευή η κακοκαιρία Adel.

Με μανία αναμένεται να ξεσπάσει την Παρασκευή (28/11) η κακοκαιρία Adel, η οποία έχει ήδη δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα.

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για σήμερα Παρασκευή αναμένονται σφοδρές καταιγίδες σε:

ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και μέχρι το απόγευμα στις περιφερειακές ενότητες Χαλκιδικής, Σερρών, Κιλκίς και Θεσσαλονίκης

στα νησιά του Ιονίου και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο μέχρι και τις πρωινές ώρες

στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από το μεσημέρι και

στα Δωδεκάνησα από τις βραδινές ώρες.

Ο συναγερμός που εκπέμπει η ΕΜΥ είναι στο «κόκκινο» γεγονός που σημαίνει ότι οι κάτοικοι των παραπάνω περιοχών πρέπει να λάβουν προληπτικά μέτρα, να είναι σε επαγρύπνηση και να ενεργούν σύμφωνα με τις συμβουλές των αρμόδιων αρχών.

Τζουμέρκα - Σπίτια στον αέρα

{https://exchange.glomex.com/video/v-dejoh8l5xpg1?integrationId=40599y14juihe6ly}

Χαοτική εικόνα στην Ναύπακτο

{https://exchange.glomex.com/video/v-dejnl4kand5l?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

* Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Βαριές πληγές στην Κέρκυρα

{https://exchange.glomex.com/video/v-dejnl4khcn41?integrationId=40599y14juihe6ly}

Την ίδια στιγμή ο Τάσος Αρνιακός σημειώνει ότι δεν αποκλείονται εκτός από τις καταιγίδες, χαλάζι, μπουρίνια και στρόβιλοι.



{https://exchange.glomex.com/video/v-dejoe8a5bf5d?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η πρόγνωση από τον Γιώργο Τσατραφύλλια

{https://exchange.glomex.com/video/v-dejn020bvha1?integrationId=40599y14juihe6ly}

LIVE η πορεία της Adel

Από την πλευρά του ο Δημήτρης Ζιακόπουλος σημειώνει ότι οι καταιγίδες θα παραμείνουν έντονες στα βόρεια και κεντρικά ηπειρωτικά, ενώ τα φαινόμενα θα επεκταθούν σταδιακά και σε περιοχές του νότου. Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται σε περιοχές όπου οι βροχοπτώσεις είναι συνεχείς, καθώς αυξάνεται ο κίνδυνος πλημμυρικών φαινομένων και κατολισθήσεων. Οι άνεμοι θα πνέουν τοπικά ισχυροί, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

Τα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν και τις επόμενες ώρες, με ισχυρούς πυρήνες καταιγίδων σε Μεσσηνία και Λακωνία. Παράλληλα, καταιγίδες και έντονα φαινόμενα θα πλήξουν και τα βορειότερα τμήματα της χώρας, σε Μακεδονία και Θράκη. Τα προγνωστικά στοιχεία εφιστούν την προσοχή σε Δυτική και Νότια Πελοπόννησο, Μεσσηνία, Λακωνία, καθώς και στη Βόρεια Ελλάδα, ειδικά στη Θράκη, όπου ήδη υπάρχουν ισχυρά φαινόμενα. Η κακοκαιρία μετατοπίζεται ανατολικότερα και βορειότερα. Βάσει των προγνωστικών μοντέλων η κακοκαιρία Adel αναμένεται να εξασθενήσει σταδιακά προς τα τέλη της εβδομάδας, ωστόσο οι επόμενες 48 ώρες θα είναι κρίσιμες για πολλές περιοχές της χώρας, με έντονα καιρικά φαινόμενα να παραμένουν σε ισχύ.

Το νέο εικοσιτετράωρο (Παρασκευή), βαρομετρικά χαμηλά με κέντρα στο Β. Ιόνιο και την περιοχή της Σικελίας, κινούμενα Α-ΒΑ, θα προκαλέσουν βροχές και τοπικές καταιγίδες σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα. Τα προαναφερθέντα φαινόμενα κατά τόπους στο Ιόνιο, τη Δ. Στερεά, τη δυτική και τη νότια Πελοπόννησο, την Α. Μακεδονία, τη Θράκη και το Α. Αιγαίο θα είναι έντονα. Πέρα από αυτά, χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βουνά της δυτικής, κεντρικής και βόρειας Ελλάδας. Οι άνεμοι θα φθάσουν τα 7 μποφόρ (ανατολικά και νότια) και η θερμοκρασία στο Ιόνιο και την ηπειρωτική Ελλάδα θα σημειώσει μικρή πτώση.

Το Σάββατο (29/11), στα νησιά του Α. Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα προβλέπονται βροχές και καταιγίδες πιθανώς κατά τόπους ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι άστατος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στη Δ-ΝΔ Ελλάδα, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, την Α. Μακεδονία και τη Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν ΝΔ έως ΒΔ 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση σε όλη τη χώρα.

Την Κυριακή (30/11), λίγες παροδικές βροχές θα σημειωθούν στις ανατολικές και νότιες νησιωτικές περιοχές της χώρας και ίσως στο Ιόνιο. Οι άνεμοι θα πνέουν Δ-ΒΔ 4 με 5 και τοπικά στα νότια πελάγη 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Τη Δευτέρα (1/12), προβλέπονται αραιές νεφώσεις οι οποίες κατά τόπους στα δυτικά θα πυκνώσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί ασθενείς και στα νότια ΒΔ 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά.

Την Τρίτη και την Τετάρτη (2 & 3/12), προβλέπονται αρκετές νεφώσεις στην περιοχή μας, αλλά όχι και βροχές. Οι άνεμοι δεν αναμένεται να ξεπεράσουν τα 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στα δυτικά και τα νότια θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Επί ποδός οι αρχές

Σε «κόκκινο συναγερμό» πάντως παραμένει η Πολιτική Προστασία, εν όψει του νέου κύματος της Παρασκευής.

Αργά το απόγευμα ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες που είχαν αποφασιστεί από την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, την οποία συγκάλεσε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου, προκειμένου να προετοιμαστεί ο κρατικός μηχανισμός, ειδικά στις περιοχές που το πέρασμα της κακοκαιρίας προβλέπεται να έχει πολύ έντονα φαινόμενα.

Οι περιοχές αυτές, όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας είναι η ανατολική Μακεδονία η Θράκη, το βόρειο Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.

Για το λόγο αυτό, όπως αποφασίστηκε από την Επιτροπή, μετά από επικοινωνία του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) με τους ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού πραγματοποιήθηκαν άμεσα Συμβούλια Πολιτικής Προστασίας, ενώ υπήρξε επικοινωνία και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου να έχουν πλήρη ενημέρωση για τα επικείμενα καιρικά φαινόμενα και να τεθούν σε επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Στο πλαίσιο αυτών των ενεργειών, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας εξέδωσε κατάσταση ετοιμότητας «RED CODE» για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Υπενθυμίζεται ότι βρίσκονται ήδη σε κατάσταση ετοιμότητας «RED CODE» οι περιφέρειες και οι δήμοι των Περιφερειών Ιονίων Νήσων, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Οι κρίσιμες ώρες, σύμφωνα με τις προβλέψεις των επιστημόνων, θα είναι περίπου ένα δωδεκάωρο, από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι το μεσημέρι της Παρασκευής, αλλά τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και τις επόμενες ώρες, κυρίως στα Δωδεκάνησα.

Το διάστημα αυτό αναμένονται ισχυρές βροχές, αλλά μικρότερης έντασης από τις παραπάνω περιοχές, και στην Αττική, για αυτό είναι σε πλήρη ετοιμότητα το Πυροσβεστικό Σώμα και ο υπόλοιπος μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας, για να επέμβει αν και όπου χρειαστεί.

Η καταιγίδα που έπληξε πάντως το λεκανοπέδιο νωρίς το βράδυ της Πέμπτης προκάλεσε μικροπροβλήματα, κυρίως με κοπές δένδρων από τα συνεργεία της Πυροσβεστικής σε Χαλάνδρι, Ηλιούπολη και Αιγάλεω.