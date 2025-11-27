Πού θα έχουμε κλειστά σχολεία την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου λόγω των ισχυρών καταιγίδων.

Η επέλαση της κακοκαιρίας Adel συνεχίζεται με τα έντονα φαινόμενα με ισχυρές καταιγίδες να είναι σε πλήρη εξέλιξη γεγονός που οδηγεί τους Δήμους να πάρουν απόφαση για κλειστά σχολεία για την προάσπιση της ασφάλειας όλων.

Ενόσω το κύμα κακοκαιρίας προελαύνει στη χώρα και η πρόγνωση των μετεωρολόγων προβλέπει επιδείνωση των φαινομένων της κακοκαιρίας, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και ενδεχόμενα πλημμυρικά φαινόμενα οι Δήμοι ανακοινώνουν αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων όλων των βαθμίδων για αύριο, Παρασκευή 28 Νοεμβρίου.

Κλειστά τα σχολεία στο Δήμο Ευρώτα

Αναστολή λειτουργίας των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών του Δήμου Ευρώτα την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025, λόγω έκτακτων καιρικών συνθηκών. Ο Δήμαρχος Ευρώτα αποφάσισε την προσωρινή διακοπή τέλεσης των δια ζώσης μαθημάτων σε όλες τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών του Δήμου μας και του Ε.Ε.Ε.ΕΚ. ΕΥΡΩΤΑ, για αύριο Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025 λόγω επικίνδυνων καιρικών φαινομένων και για την προφύλαξη των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των γονέων κατά την πρόσβαση στις σχολικές μονάδες καθώς και την αποφυγή έκθεσης τους σε επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα.

Χίος: Κλειστό θα μείνει το 3ο Γυμνάσιο - Με τηλεκπαίδευση τα μαθήματα

Κλειστό θα μείνει την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου το 3ο γυμνάσιο Χίου. Ειδικότερα, σύμφωνα με απόφαση του Δημάρχου, εξ αποστάσεως (Webex) θα διεξαχθούν, λόγω των προβλεπομένων κακών καιρικών συνθηκών, τα μαθήματα στο 3ο γυμνάσιο Χίου σύμφωνα με το astraparis.gr. Σχετική απόφαση υπέγραψε αργά το βράδυ της Πέμπτης, 27 Νοεμβρίου 2025, ο δήμαρχος Χίου κ. Γιάννης Μαλαφής, «με σκοπό την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών και την αποφυγή ατυχημάτων», όπως αναφέρεται στην απόφαση. Προηγουμένως, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου είχε καταγγείλει ότι χθες «σημειώθηκε εισροή νερών σε χώρους του σχολείου, με αποτέλεσμα να ειδοποιηθούν γονείς προκειμένου να προσκομίσουν στα παιδιά τους στεγνά ρούχα».

Ανοιχτά τα σχολεία στην Κέρκυρα, κανονικά τα μαθήματα

Κανονικά θα λειτουργήσουν τα σχολεία αύριο στην Νότια Κέρκυρα σύμφωνα με απόφαση του δημάρχου Γιάννη Καββαδία. Αντίστοιχη απόφαση πάρθηκε και για τα σχολεία του Δήμου Κέρκυρας και Διαπόντιων Νησιών με τους μαθητές να επιστρέφουν αύριο Παρασκευή 28 Νοεμβρίου στα θρανία.