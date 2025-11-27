Στα Τζουμέρκα η κατάσταση είναι δραματική με το χωριό Άγναντα να δοκιμάζεται από μια μεγάλη κατολίσθηση, ανήσυχοι οι κατοίκοι για την εξέλιξη του φαινομένου.

Απόκοσμες και άκρως ανησυχητικές είναι οι εικόνες από το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας Adel στα Άγναντα, της Άρτας όπου μια εκτεταμένη κατολίσθηση προκάλεσε τεράστιες καταστροφές στο τοπίο και μεγάλη ανησυχία στους κατοίκους.

Η πλαγιά του βουνού υποχώρησε ξαφνικά, παρασύροντας μεγάλες ποσότητες βράχων, λάσπης και φερτών υλικών, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένα σκηνικό απόλυτης ανατροπής στη μορφολογία της περιοχής. Δέντρα ξεριζώθηκαν, κομμάτια του δρόμου κατέρρευσαν, ενώ σε αρκετά σημεία το έδαφος άνοιξε, αφήνοντας χάσματα που θυμίζουν γεωλογικά ρήγματα.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα συνεργεία της Πολιτικής Προστασίας και της Πυροσβεστικής, προκειμένου να αξιολογήσουν την κατάσταση και να ελέγξουν τυχόν κινδύνους για κατοικίες και υποδομές. Οι ειδικοί εκφράζουν φόβους για ενδεχόμενες νέες καταπτώσεις, καθώς το έδαφος παραμένει ιδιαίτερα κορεσμένο από τις συνεχείς βροχοπτώσεις. Σπίτια του χωριού βρίσκονται μια ανάσα από το γκρεμό με τις αρμόδιες υπηρεσίες να βρίσκονται σε επιφυλακή.