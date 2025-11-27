Σφοδρό κύμα κακοκαιρίας έρχεται τις επόμενες ώρες. Θα χτυπήσει και την Αττική σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Σήμερα τελειώνει η πρώτη φάση της κακοκαιρίας και από το μεσημέρι και στη συνέχεια, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, μας έρχεται και το δεύτερο ισχυρότερο και πιο εκτεταμένο κύμα αυτής της κακοκαιρίας που θα σαρώσει τη χώρα μας από τα δυτικά προς τα ανατολικά και θα απασχολήσει σαφώς περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα και είναι ικανό να δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα.

Θα κρατήσει μέχρι και το μεσημέρι - απόγευμα του Σαββάτου, όπου θα χτυπήσει με μεγάλη σφοδρότητα τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου για να οδηγηθούμε σιγά σιγά στην ολοκλήρωση αυτής της πολύ ισχυρής κακοκαιρίας.

Σήμερα τα πιο ισχυρά φαινόμενα θα εντοπίζονται προς την πλευρά του νοτιοανατολικού Αιγαίου με ισχυρές καταιγίδες ακόμη και στα βορειοανατολικά του νομού της Αττικής.

Έχουμε μία ζώνη καταιγίδων η οποία εκτείνεται από το βόρειο Αιγαίο και φθάνει μέχρι και τα Δωδεκάνησα.

Το δεύτερο κύμα της κακοκαιρίας θα ξεκινήσει κοντά στο μεσημέρι, πρώτα στη δυτική Ελλάδα και μέχρι αύριο το πρωί θα έχει φθάσει μέχρι και τα δυτικότερα τμήματα του Αιγαίου μας.

Ο όγκος του νερού που θα πέσει μπορεί να οδηγήσει σε πλημμυρικά επεισόδια στα δυτικά τμήματα.

Οι έντονες καταιγίδες θα εστιάζονται σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες κυρίως εκτάσεις.

Οι άνεμοι πολύ δυνατοί, νοτιάδες έως και 8 μποφόρ οι οποίοι είναι ικανοί να δημιουργήσουν προβλήματα τόσο σε στεριά όσο και σε θάλασσα.

Η θερμοκρασία σε δηψήφια νούμερα. Έως και 20 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι στα τρμήματα που η κακοκαιρία θα έρθει το απόγευμα. Εκεί που έχουμε τα πιο έντονα φαινόμενα εκεί ο υδράργρυος θα φθάσει έως και 16 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική, ξεκίνησε η μέρα με καταιγίδα στο βορειοανατολικό κομμάτι. Αργότερα τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν, θα οδηγηθούμε σε μία ανάπαυλα, για να πάμε τις επόμενες ώρες που θα μας έρθει το δεύτερο πιο οργανωμένο κύμα της κακοκαιρίας το οποίο θα μας δώσει μεγάλο όγκο νερού μέχρι τουλάχιστον και αύριο τις απογευματινές ώρες. Νοτιάδες και ενισχυμένοι οι άνεμοι και ο υδράργυρος έως και 21 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, περιμένουμε αργότερα τα φαινόμενα να ενταθούν και ιδιαίτερα στα τρί πόδια της Χαλκιδικής θα εκδηλωθούν και τοπικά ισχυρές καταιγίδες. Η περιοχή της Χαλκιδικής θέτει υποψηφιότητα να δει και πλημμυρικά επεισόδια. Νοτιάδες οι άνεμοι έως και 17 βαθμούς αργά το μεσημέρι ο υδράργυρος.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Αύριο Παρασκευή, θα είναι μαζί με την Πέμπτη, η δυσκολότερη ημέρα αυτής της κακοκαιρίας.

Από το μεσημέρι και στη συνέχεια θα υπάρξει μία εξασθένηση στα δυτικά και από το μεσημέρι και στη συνέχεια μετατοπίζεται ο βαρύς καιρός προς την πλευρά του Αιγαίου, βορειοανατολική χώρα, στον νομό Αττικής, στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο, Θεσσαλία και θέλουν πολύ μεγάλη προσοχή αυτές οι περιοχές.

Το Σάββατο, αρχίζει και ανοίγει ο καιρός και θα περιοριστεί η κακοκαιρία καθώς θα περνούν οι ώρες προς τα ανατολικά και νότια παραθαλάσσια τμήματα της χώρας.

Θα μιλάμε για ουσιαστική βελτίωση όσον αφορά τις καιρικές συνθήκες. Ο υδράργυρος θα σημειώσει μικρή πτώση.

