Συντονιστής θα είναι ο Πάνος Βόγλης. Οι δημοσιογάφοι που συμμετέχουν.

Στη συνέντευξή του ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού, Γιάννης Αλαφούζος θα ανοίξει τα χαρτιά του για το «τριφύλλι», ενώπιον των έξι μεγαλύτερων αθλητικών μέσων ενημέρωσης.

Η διάρκεια της συνέντευξης θα είναι περίπου δύο ώρες, οι οποίες θα είναι χωρισμένες σε πέντε ενότητες που θα καλύπτουν τα πάντα: το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον, τόσο του ίδιου όσο και του Παναθηναϊκού.

Σε κάθε ενότητα, οι δημοσιογράφοι θα έχουν το δικαίωμα να κάνουν από μία ερώτηση (σ.σ. με διαφορετική σειρά), ενώ ενδεχομένως να έχουν τη δυνατότητα και για follow-up, αναλόγως με την απάντηση που θα δώσει ο πρόεδρος του «τριφυλλιού».

{https://www.youtube.com/watch?v=31AIF1rmoQ4}