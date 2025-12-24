Oι εισροές ξένων κεφαλαίων στην αγορά ακινήτων διαμορφώθηκαν σε 1,46 δισ. ευρώ στο εννεάμηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2025

Σημαντική κάμψη καταγράφουν οι ξένες επενδύσεις στην ελληνική αγορά ακινήτων κατά το εννεάμηνο του 2025, σε μια περίοδο όπου οι συνολικές εισροές κεφαλαίων στην οικονομία κινούνται έντονα ανοδικά. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζα της Ελλάδος, ο κλάδος του real estate απορρόφησε μόλις το 17% των συνολικών ξένων επενδύσεων, ποσοστό αισθητά χαμηλότερο σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια, όταν τα ακίνητα αποτελούσαν τον βασικό πυλώνα προσέλκυσης κεφαλαίων από το εξωτερικό.

Ειδικότερα, οι εισροές ξένων κεφαλαίων στην αγορά ακινήτων διαμορφώθηκαν σε 1,46 δισ. ευρώ στο εννεάμηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2025, μειωμένες κατά 24% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024, όταν είχαν ανέλθει σε 1,925 δισ. ευρώ. Η πτωτική τάση εντείνεται στο τρίτο τρίμηνο του έτους, όπου οι επενδύσεις περιορίστηκαν στα 527 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας μείωση 32,7% σε ετήσια βάση, έναντι 783,7 εκατ. ευρώ το γ’ τρίμηνο του 2024.

Την ίδια στιγμή, η συνολική εικόνα των ξένων επενδύσεων στην ελληνική οικονομία παρουσιάζει έντονη δυναμική. Το εννεάμηνο του 2025 οι συνολικές εισροές ανήλθαν σε 8,6 δισ. ευρώ, γεγονός που εξηγεί εν μέρει τη συρρίκνωση του ποσοστού συμμετοχής των ακινήτων. Είναι ενδεικτικό ότι στο τέλος του πρώτου εξαμήνου το μερίδιο του real estate ανερχόταν στο 34%, ωστόσο η εκτίναξη των επενδύσεων σε άλλους κλάδους κατά το τρίτο τρίμηνο περιόρισε δραστικά τη σχετική βαρύτητα των ακινήτων.

Η εικόνα αυτή διαφοροποιείται έντονα σε σχέση με την προηγούμενη διετία. Το 2024 τα ακίνητα απορρόφησαν το 46% των συνολικών ξένων επενδύσεων, ποσοστό σχεδόν ταυτόσημο με εκείνο του 2023, που είχε διαμορφωθεί στο 47%. Η ελληνική αγορά ακινήτων προσέλκυσε το 2024 κεφάλαια ύψους 2,75 δισ. ευρώ, σημειώνοντας ιστορικό υψηλό, ενώ και το 2023 είχε καταγραφεί ρεκόρ με επενδύσεις 2,13 δισ. ευρώ. Καθοριστικό ρόλο σε αυτή την εκρηκτική άνοδο είχε διαδραματίσει το πρόγραμμα της «χρυσής βίζας», το οποίο λειτούργησε ως βασικός μοχλός προσέλκυσης επενδυτών από τρίτες χώρες.

Ωστόσο, οι αλλαγές στο καθεστώς της Golden Visa, με την αύξηση του ελάχιστου ορίου επένδυσης σε δημοφιλείς περιοχές, ανέκοψαν τη δυναμική. Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, στο δεκάμηνο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2025 υποβλήθηκαν 6.212 αιτήσεις αρχικού επενδυτή, έναντι 7.052 αιτήσεων την αντίστοιχη περίοδο του 2024, καταγράφοντας μείωση 12%. Ακόμη πιο έντονη είναι η υποχώρηση τους τελευταίους δύο μήνες, όπου η πτώση των νέων αιτήσεων προσεγγίζει το 50% σε ετήσια βάση, σηματοδοτώντας ουσιαστικά το τέλος της μεταβατικής περιόδου του παλαιού καθεστώτος.

Παρά τη συνολική κάμψη των ξένων επενδύσεων στα ακίνητα, η αγορά επαγγελματικών ακινήτων στην Αττική εξακολουθεί να κινείται σε τροχιά ανόδου, με τις τιμές πώλησης και ενοικίασης να καταγράφουν ισχυρές αυξήσεις.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Spitogatos Insights, την περίοδο 2019-2025 οι μέσες ζητούμενες τιμές πώλησης επαγγελματικών ακινήτων αυξήθηκαν σημαντικά, με τον Πειραιά και τα προάστιά του να πρωταγωνιστούν, καταγράφοντας άνοδο άνω του 60%.

Ανοδική είναι η εικόνα και στα ενοίκια, καθώς σε όλες τις περιοχές της Αττικής οι μέσες ζητούμενες τιμές εμφανίζουν αυξήσεις που σε αρκετές περιπτώσεις υπερβαίνουν το 50%. Τα Βόρεια και Νότια Προάστια παραμένουν οι ακριβότερες αγορές τόσο για αγορά όσο και για ενοικίαση, ενώ το κέντρο της Αθήνας εξακολουθεί να συγκεντρώνει το μεγαλύτερο μέρος της προσφοράς, ιδίως στα γραφεία.