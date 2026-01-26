Πολυοργανική ανεπάρκεια συνέπεια γρίπης Α η αιτία θανάτου.

Ένα κορίτσι τεσσάρων ετών πέθανε το μεσημέρι της Δευτέρας στην Κύπρο, λόγω γρίπης Α.

Το παιδί, που νοσηλευόταν διασωληνωμένο, εμφάνισε πολυοργανική ανεπάρκεια εξαιτίας της γρίπης, με αποτέλεσμα να αφήσει την τελευταία πνοή του.

Αρχικά, το κορίτσι εισήχθη στο γενικό νοσοκομείο Λεμεσού. Όμως, λόγω της σοβαρότητας των συμπτωμάτων του, το περασμένο Σάββατο μεταφέρθηκε στη μονάδα εντατικής θεραπείας παίδων του Μακάρειου νοσοκομείου, όπου κατέληξε, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας της Κύπρου, Χαράλαμπο Χαριλάου.

«Δυστυχώς, σήμερα το μεσημέρι, κοριτσάκι 4 ετών, το οποίο μεταφέρθηκε διασωληνωμενο και σε κρίσιμη κατάσταση το Σάββατο από το Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού στη ΜΕΘ Παίδων του Μακαρειου Νοσοκομείου, απεβίωσε. Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, η αιτία θανάτου ήταν η πολυοργανικη ανεπάρκεια συνεπεια της γρίπης Α», ανέφερε σε γραπτή δήλωση ο Χαράλαμπος Χαριλάου, σύμφωνα με την ιστοσελίδα philenews.

Από τον Δεκέμβριο, άλλοι 13 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στην Κύπρο λόγω γρίπης Α.