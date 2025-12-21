Το βούτυρο είναι τρόφιμο πλούσιο σε κορεσμένα λιπαρά οξέα και χοληστερόλη, στοιχεία που έχουν μελετηθεί εκτενώς για τον ρόλο τους στο καρδιαγγειακό σύστημα.

Το βούτυρο κάνει σχεδόν τα πάντα να έχουν καλύτερη γεύση αλλά για χρόνια, βρίσκεται στο επίκεντρο συζήτησης σχετικά με τον αντίκτυπό του στην υγεία, ιδιαίτερα στην καρδιά.

Όταν καταναλώνουμε βούτυρο, στην καρδιά συμβαίνουν διάφορες διεργασίες που σχετίζονται κυρίως με τη σύστασή του. Το βούτυρο είναι τρόφιμο πλούσιο σε κορεσμένα λιπαρά οξέα και χοληστερόλη, στοιχεία που έχουν μελετηθεί εκτενώς για τον ρόλο τους στο καρδιαγγειακό σύστημα.

Τα κορεσμένα λιπαρά, όταν καταναλώνονται σε μεγάλες ποσότητες και για μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορούν να αυξήσουν τα επίπεδα της LDL χοληστερόλης στο αίμα, γνωστής και ως «κακής» χοληστερόλης. Η αυξημένη LDL ευνοεί τη δημιουργία αθηρωματικών πλακών στα τοιχώματα των αρτηριών, γεγονός που δυσκολεύει τη ροή του αίματος προς την καρδιά.

Με την πάροδο του χρόνου, η συσσώρευση αυτών των πλακών μπορεί να οδηγήσει σε αθηροσκλήρωση, μια κατάσταση που αυξάνει τον κίνδυνο εμφράγματος του μυοκαρδίου και άλλων καρδιαγγειακών παθήσεων. Επιπλέον, η υπερβολική κατανάλωση βουτύρου μπορεί να συμβάλει σε αύξηση του σωματικού βάρους, κάτι που επίσης επιβαρύνει την καρδιά, καθώς συνδέεται με υπέρταση, διαβήτη τύπου 2 και μεταβολικό σύνδρομο.

Ωστόσο, το βούτυρο δεν είναι μόνο αρνητικό. Περιέχει λιποδιαλυτές βιταμίνες, όπως η βιταμίνη Α, καθώς και μικρές ποσότητες βιταμίνης D και Κ2, που παίζουν ρόλο στη γενικότερη υγεία του οργανισμού. Επιπλέον, ορισμένες σύγχρονες μελέτες δείχνουν ότι η μέτρια κατανάλωση κορεσμένων λιπαρών, στο πλαίσιο μιας ισορροπημένης διατροφής, δεν είναι απαραίτητα τόσο επιβλαβής όσο πιστευόταν παλαιότερα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αυτό σημαίνει πως η επίδραση του βουτύρου στην καρδιά εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ποσότητα και τη συχνότητα κατανάλωσης, καθώς και από το συνολικό διατροφικό πρότυπο. Όταν καταναλώνεται με μέτρο και σε συνδυασμό με τρόφιμα πλούσια σε φυτικές ίνες, καλά λιπαρά και αντιοξειδωτικά, το βούτυρο μπορεί να ενταχθεί χωρίς σοβαρές επιπτώσεις σε μια υγιεινή διατροφή για την καρδιά.

Πηγή Eating Well