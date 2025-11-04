Αν καταναλώνετε αρκετή πρωτεΐνη μέσα στην ημέρα, ένα shake ή γεύμα υψηλής πρωτεΐνης μετά την προπόνηση δεν θα σας ωφελήσει περισσότερο.

Το σώμα σας αποτελείται από πρωτεΐνη. Αποτελεί βασικό συστατικό των οστών, του δέρματος και των μυών σας.

Αν γυμνάζεστε τακτικά, ειδικά με βάρη, θα χρειαστείτε επιπλέον πρωτεΐνη στη διατροφή σας για να χτίσετε και να διατηρήσετε μύες.

Η κατανάλωση επιπλέον πρωτεΐνης βοηθά εξάλλου στην αποκατάσταση των αρθρώσεων και των συνδέσμων - αν τρέχετε, κάνετε ποδήλατο κλπ.

Πρέπει να καταναλώσω πρωτεΐνη αμέσως μετά την προπόνηση;

Πολλοί πιστεύουν ότι η κατανάλωση πρωτεΐνης αμέσως μετά την άσκηση είναι πιο αποτελεσματική για την αύξηση μυϊκής μάζας. Ωστόσο, οι περισσότερες μελέτες δείχνουν ότι δεν κάνει σημαντική διαφορά.

Το πιο σημαντικό είναι η συνολική ποσότητα πρωτεΐνης που καταναλώνετε καθημερινά, όχι το πότε την καταναλώνετε.

Αν καταναλώνετε αρκετή πρωτεΐνη μέσα στην ημέρα, ένα shake ή γεύμα υψηλής πρωτεΐνης μετά την προπόνηση δεν θα σας ωφελήσει περισσότερο από ό,τι αν το καταναλώνατε μερικές ώρες αργότερα.

Είναι το σώμα πιο δεκτικό στην πρωτεΐνη μετά την προπόνηση;

Η ιδέα ότι πρέπει να καταναλώσετε πρωτεΐνη αμέσως μετά την άσκηση προέρχεται από την έννοια ενός «αναβολικού παραθύρου» 60 λεπτών, κατά το οποίο οι μύες είναι πιο δεκτικοί σε πρωτεΐνη και θρεπτικά συστατικά. Αυτή η θεωρία προωθείται από εταιρείες που πουλούν συμπληρώματα πρωτεΐνης και συντηρείται ευρέως στα γυμναστήρια.

Ωστόσο ο Stuart Phillips, καθηγητής κινησιολογίας στο McMaster University, εξηγεί ότι το «αναβολικό παράθυρο» δεν είναι τόσο στενό: «Η ιδέα ότι πρέπει να καταναλώσετε πρωτεΐνη αμέσως μετά την άσκηση είναι σε μεγάλο βαθμό αναληθής. Το αναβολικό παράθυρο μετά την άσκηση είναι σαν μια μεγάλη γκαραζόπορτα - μπορεί να παραμείνει ανοιχτό μέχρι και 24–48 ώρες μετά την προπόνηση».

Γιατί η χρονική στιγμή δεν έχει σημασία

Μελέτες έχουν δείξει ότι η κατανάλωση πρωτεΐνης αμέσως πριν ή μετά την προπόνηση έχει μικρή ή καμία επίδραση στην αύξηση της μυϊκής μάζας.

Μια μελέτη σε δύο ομάδες (μία που κατανάλωνε πρωτεΐνη πριν και μετά την προπόνηση και μία που την κατανάλωνε τρεις ώρες πριν και μετά) έδειξε ότι και οι δύο ομάδες παρουσίασαν αύξηση μυϊκής μάζας, χωρίς σημαντικές διαφορές μεταξύ τους.

Οι μελέτες καταλήγουν ότι ο βασικός παράγοντας για την ανάπτυξη μυών είναι η συνολική πρωτεΐνη που καταναλώνετε καθημερινά και όχι η χρονική στιγμή της πρόσληψής της.

Κάντε αυτό που είναι πρακτικό

Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να αποφύγετε την πρωτεΐνη μετά την προπόνηση.

Αν ένα πρωτεϊνικό shake σας βοηθά να καλύψετε τις ημερήσιες ανάγκες σας και είναι βολικό, μπορείτε να το καταναλώσετε.

Αλλά δεν χρειάζεται να αγχώνεστε αν το καθυστερήσετε μία ή δύο ώρες. Το σημαντικό είναι η συνολική πρόσληψη πρωτεΐνης μέσα στην ημέρα.

Ο Phillips λέει: «Για τους περισσότερους που πηγαίνουν στο γυμναστήριο, η ιδέα ότι πρέπει να καταναλώσουν πρωτεΐνη αμέσως μετά την προπόνηση δεν πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα. Το επόμενο γεύμα πρωτεΐνης που θα καταναλώσετε, είτε είναι μεσημεριανό, δείπνο ή ακόμη και την επόμενη μέρα, θα έχει ακόμα θετική αναβολική επίδραση».

