Η νοσηλεύτρια απομακρύνθηκε άμεσα από το νοσοκομείο Λάρισας, ενώ διατάχθηκε ΕΔΕ για τη διερεύνηση του περιστατικού - Η ανακοίνωση του νοσοκομείου.

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Πέμπτης στην Ογκολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, όταν διαπιστώθηκε λάθος στη χορήγηση φαρμάκου σε ασθενή που υποβαλλόταν σε χημειοθεραπεία.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Διοίκησης του νοσοκομείου, η νοσηλεύτρια που χορηγούσε το φάρμακο αντιλήφθηκε εγκαίρως το σφάλμα και σταμάτησε άμεσα τη διαδικασία. Ενημερώθηκε ο θεράπων ιατρός, ο οποίος εξέτασε την ασθενή και διαπίστωσε ότι το φάρμακο που της χορηγήθηκε δεν εγκυμονεί κίνδυνο για την υγεία της.

Η ασθενής παραμένει στην κλινική, όπου συνεχίζεται κανονικά η θεραπεία της, ενώ για το περιστατικό έχει διαταχθεί κατεπείγουσα Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ). Παράλληλα, οι νοσηλεύτριες που ενεπλάκησαν στο περιστατικό έχουν απομακρυνθεί προσωρινά από την Ογκολογική Κλινική μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα.

Η ανακοίνωση του Νοσοκομείου για την λανθασμένη χορήγηση φαρμάκου σε ογκολογικό ασθενή

«Στην Ογκολογική Κλινική του ΠΓΝ Λάρισας, πριν από λίγη ώρα και κατά τη διάρκεια της χορήγησης φαρμάκου χημειοθεραπείας, διαπιστώθηκε από τη νοσηλεύτρια, η οποία ήταν παρούσα, ότι της χορηγούσε λάθος σκεύασμα. Αμέσως, σταμάτησε τη διαδικασία και ειδοποιήθηκε ο θεράπων ιατρός, ο οποίος εξέτασε την ασθενή και διαπίστωσε ότι από το φάρμακο που της χορηγήθηκε δεν διατρέχει κανένα κίνδυνο για την υγεία της. Η ασθενής παραμένει στην κλινική και συνεχίζεται η θεραπεία της. Έχει διαταχθεί κατεπείγουσα Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) και απομάκρυνση των νοσηλευτριών από την Ογκολογική Κλινική.»