Ένορκη Διοικητική Εξέταση έχει διατάξει η διοίκηση του νοσοκομείου «Αττικόν» προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες «χορήγησης φαρμακευτικής αγωγής, χωρίς ιατρική ένδειξη» σε 22χρονη ασθενή η οποία παρουσίασε αλλεργική αντίδραση.

Το περιστατικό, σύμφωνα με ανακοίνωση του νοσοκομείου, αντιμετωπίστηκε άμεσα και χωρίς καμία επίπτωση για την υγεία της ασθενούς.

Η ανακοίνωση του νοσκομείου έχει ως εξής:

«Την Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2025 και περί ώρα 21:00 χορηγήθηκε, χωρίς ιατρική ένδειξη, σε ασθενή του νοσοκομείου μας, φαρμακευτική αγωγή και η ασθενής παρουσίασε αλλεργική αντίδραση, η οποία αντιμετωπίστηκε άμεσα, επιτυχώς και χωρίς καμία επίπτωση για την υγεία της. Για το συμβάν αυτό η Διοίκηση έχει διατάξει ήδη τη διενέργεια ΕΔΕ για τη διερεύνηση των συνθηκών του συμβάντος».

Συνελήφθησαν δύο νοσηλεύτριες

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την Αστυνομία, δύο νοσηλεύτριες, 48 και 55 ετών, φέρονται να έδωσαν στην 22χρονη αντιβιοτικό που δεν έπρεπε να λάβει, με αποτέλεσμα να εμφανιστεί σοβαρή αλλεργική αντίδραση.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στη μονάδα βραχείας νοσηλείας του νοσοκομείου.

Οι δύο γυναίκες συνελήφθησαν τα ξημερώματα της Δευτέρας από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης με την κατηγορία της σωματικής βλάβης από αμέλεια και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αφέθηκαν ελεύθερες με εντολή του εισαγγελέα.

