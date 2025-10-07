Νέο ιατρικό λάθος μετά τον χαμό 28χρονης εγκύου από αναφυλακτικό σοκ στο νοσοκομείο της Άρτας.

Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ της Κυριακής στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν» στο Χαϊδάρι, όταν 22χρονη ασθενής υπέστη αλλεργικό επεισόδιο μετά τη χορήγηση φαρμάκου.

Σύμφωνα με την αστυνομία, δύο νοσηλεύτριες, 48 και 55 ετών, φέρονται να έδωσαν στην κοπέλα αντιβιοτικό που δεν έπρεπε να λάβει, με αποτέλεσμα να εμφανιστεί σοβαρή αλλεργική αντίδραση.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 21:00 στη μονάδα βραχείας νοσηλείας του νοσοκομείου.

Οι δύο γυναίκες συνελήφθησαν τα ξημερώματα της Δευτέρας από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης με την κατηγορία της σωματικής βλάβης από αμέλεια.

Στην ασθενή δόθηκε εντολή να υποβληθεί σε ιατροδικαστική εξέταση για την εκτίμηση της κατάστασης της υγείας της, ενώ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι νοσηλεύτριες αφέθηκαν ελεύθερες με εντολή του εισαγγελέα.