Η 39χρονη έγκυος νοσηλεύεται στη μαιευτική κλινική του νοσοκομείου, δίνει μάχη για την όρασή της και παραμένει υπό στενή ιατρική παρακολούθηση.

Συνελήφθη ο 43χρονος που φέρεται να κάρφωσε το πιρούνι στο μάτι της 39χρονης συζύγου του, η οποία ήταν έγκυος.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ ο άνδρας συνελήφθη το πρωί της Τετάρτης από αστυνομικούς του τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ψυχικού- Φιλοθέης.

Σημειώνεται ότι η γυναίκα με καταγωγή από τη Γεωργία μεταφέρθηκε με με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τα ξημερώματα της Τρίτης, στο νοσοκομείο «Αττικόν» φέροντας τραύματα στο πρόσωπο, τα άνω άκρα και την κοιλιακή χώρα από αιχμηρό αντικείμενο.

Όπως κατήγγειλε η 39χρονη, που διανύει το δεύτερο μήνα εγκυμοσύνης, τα τραύματα προκλήθηκαν από επίθεση του 43χρονου συζύγου της.

Σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, η 39χρονη έγκυος, μεταφέρθηκε με αιμορραγία στο πρόσωπό της, μετά από βίαιη επίθεση του συντρόφου της με πιρούνι. Η εγκυμονούσα υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση για να σωθεί το μάτι της, ενώ το βρέφος διασώθηκε και δεν διατρέχει κίνδυνο.

