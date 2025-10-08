Eφιαλτικές στιγμές έζησε η έγκυος στα χέρια του συντρόφου της καθώς από τα βίαια χτυπήματα κινδύνευσε να χάσει το μάτι της

Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε χθες με μια 38χρονη έγκυο να μεταφέρεται εσπευσμένα στο Νοσοκομείο «Αττικόν» έχοντας μεταξύ άλλων δεχθεί και κάρφωμα με πιρούνι στο μάτι.

Σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, η 38χρονη έγκυος στον τρίτο μήνα της κύησής της, μεταφέρθηκε με αιμορραγία στο πρόσωπό της, μετά από βίαιη επίθεση του συντρόφου της με πιρούνι. Η εγκυμονούσα υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση για να σωθεί το μάτι της, ενώ το βρέφος διασώθηκε και δεν διατρέχει κίνδυνο.

Tο θύμα της επίθεσης νοσηλεύεται στη μαιευτική και γυναικολογική κλινική του νοσοκομείου, δίνει μάχη για να διατηρήσει την όρασή της και παραμένει υπό στενή ιατρική παρακολούθηση. Οι έρευνες των Αρχών για τον εντοπισμό του δράστη είναι σε εξέλιξη.

