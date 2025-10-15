Με καταστολή από τις αστυνομικές δυνάμεις αντιμετωπίστηκαν οι εργαζόμενοι στο νοσοκομείο «Αττικόν» που πραγματοποιούσαν συγκέντρωση στο πλαίσιο της επίσκεψης Μητσοτάκη.

Ξύλο και χρήση χημικών έξω από το νοσοκομείο Αττικό για την επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, που εγκαινίασαν τα ΤΕΠ.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που βρέθηκαν από το πρωί έξω από το νοσοκομείο, προχώρησαν σε εκτεταμένη χρήση χημικών αλλά και επιθέσεις στους εργαζόμενους που διαμαρτύρονταν για τις συνθήκες στα νοσοκομεία και την διαρκή υποβάθμιση της δημόσια υγείας.

Ο κ. Μητσοτάκης παραβρέθηκε στα εγκαίνια των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του νοσοκομείου, τα οποία ανακαινίστηκαν μέσω προγράμματος του Ταμείου Ανάκαμψης.

Ωστόσο οι εργαζόμενοι, με ανακοίνωσή τους από χθες, υπογράμμισαν ότι «η κατάσταση στο Αττικόν δεν είναι για εγκαίνια» καλώντας σε «αγωνιστική υποδοχή του πρωθυπουργού και του υπουργού “μας”».

Δάγκα - ΚΚΕ: «Καταγγέλλουμε την καταστολή σε βάρος της κινητοποίησης των υγειονομικών στο "Αττικόν"»

Η Βιβή Δάγκα, βουλευτής και μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ, βρέθηκε σήμερα το πρωί στην κινητοποίηση υγειονομικών και λαϊκών φορέων των Δυτικών συνοικιών στο νοσοκομείο «Αττικόν» και έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Καταγγέλλουμε την καταστολή σε βάρος της κινητοποίησης των υγειονομικών εδώ στο Αττικόν, εδώ που το υπουργείο "Εμπορίου της Υγείας", με την παρουσία του πρωθυπουργού, ετοιμάζει μία ακόμη φιέστα για να ανοίξουν - υποτίθεται - την καινούργια πτέρυγα στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών και μια άλλη ακόμα πτέρυγα.

Την ίδια στιγμή που καθημερινά, στο Αττικόν Νοσοκομείο, μιλάμε για 130 με 140 ράντζα, την ίδια ώρα που οι γιατροί, οι νοσηλευτές, δουλεύουν μία ατελείωτη βάρδια και τους χρωστάνε ρεπό, αυτούς τους υγειονομικούς, όπως και τους άλλους μαζικούς λαϊκούς φορείς από την περιοχή των Δυτικών συνοικιών, είναι που ουσιαστικά αντιμετώπισαν με καταστολή. Γιατί; Για να μην μεταφέρουν τα δίκαια αιτήματά τους στον πρωθυπουργό και στον υπουργό, για να πάρουν θέση για την τραγική υποστελέχωση, την τραγική υποχρηματοδότηση της Υγείας.

Θα είμαστε εδώ με το δίκαιο αίτημα των εργαζομένων, του λαού, της νεολαίας, του σωματείου των υγειονομικών, ακριβώς για αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν υγεία, χωρίς καμία επιχειρηματική δραστηριότητα».